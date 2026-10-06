Contro le truffe, incontro con i carabinieri al centro sociale anziani di Sarmato

Il Comune di Sarmato, in collaborazione con i Carabinieri, organizza un incontro informativo dedicato alla prevenzione delle truffe. L’appuntamento è per sabato 10 ottobre 2026, alle ore 10, presso il Centro Sociale Anziani, area “Verde Luna”.

L’incontro prevede l’intervento dei Carabinieri della Caserma di Sarmato e sarà un’occasione per conoscere e riconoscere i raggiri più comuni, con indicazioni pratiche per prevenirli e difendersi. L’iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza e intende promuovere una maggiore consapevolezza, con particolare attenzione alle persone anziane. Essere informati e saper individuare i segnali di una possibile truffa aiuta a proteggere sé stessi e i propri familiari.

“Purtroppo questo tipo di raggiri che colpisce spesso le persone anziane e più fragili sono comuni – spiega la Sindaca Claudia Ferrari -. Di recente è accaduto che persone venissero contattate telefonicamente da un sedicente Carabiniere del Comando Provinciale che chiedeva di recarsi in caserma, al fine di far uscire le persone di casa per compiere poi la truffa. Purtroppo si inventano i metodi più disparati per trarre in inganno le persone: questo evento è dedicato a tutti per avere indicazioni pratiche per evitare di subire raggiri. L’incontro sarà condotto dai carabinieri della caserma di Sarmato, che ringraziamo molto per la disponibilità e la collaborazione.” L’ingresso è libero e il Comune di Sarmato invita i cittadini a partecipare e a diffondere l’appuntamento anche tra parenti, amici e vicini.