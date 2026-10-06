Contro Lecco partono forte i giovani Lyons (26-36)

Durissima partita nel bellissimo impianto lacustre per l’esordio nel girone lombardo di barrage per l’under 16 Emilbanca Lyons. I Leoncini partono forte e si portano subito in vantaggio, ma il primo tempo, complice molti errori di esecuzione e la solidità dei padroni di casa si chiude sul 19-19 (tre mete per parte). Nella seconda frazione nonostante l’ottima prova dei subentrati dalla panchina i bianconeri non riescono a scrollarsi di dosso gli avversari, solo all’ultima azione riescono a segnare la sesta meta con Soffientini che dà sicurezza e toglie il secondo punto di bonus alla tenace squadra di casa. Per lo staff bianconero, moderata soddisfazione per aver affrontato con successo una trasferta difficile e per l’agonismo mostrato dai bianconeri, autori però di molti errori evitabili. Ora testa e attenzione alla difficilissima partita casalinga di sabato 10 contro il forte Parabiago, vincente con ampio margine sull’Omnia Rugby nella prima giornata.

C.S. Del bione Lecco – domenica 4 ottobre 2026

U16 – 1 giornata

ASD Rugby Lecco v EMILBANCA Rugby Lyons 26-36 (pt 19-19)

Marcatori: p.t.: 4’ m Torelli tr Villazzi (0-7), 7’ m tr Lecco (7-7), 14’ m Romio tr Villazzi (7-14), 25’ m Romio (7-19), 28’ m tr Lecco (14-19), 32’ m Lecco (19-19)

s.t.: 45’ m Romio tr Villazzi (19-26), 48’ m Pea (19-31), 57’ m tr Lecco (26-31), 71’ m Soffientini (26-36)

EMILBANCA Rugby Lyons: Tusino, Folliero, Paraboschi (40’ Bernini), Trovato, Torrisi (cap), Del Fiol, Villazzi, Capelli, Soffientini, Romio, Bandini, Ismaili (37’ Pugni), Pea, Torelli, Maggi (36’ Bentalha). A disp: Colombi, Giudici, Fugazza, Pascai

Arb: Dunde L.

Cartellini: /

Punti conquistati in classifica: ASD Rugby Lecco 1, EMILBANCA Rugby Lyons 5