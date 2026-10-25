Contro l’esecuzione di Najmeh Amini in Iran, la risoluzione del centrodestra

La risoluzione è stata depositata dai gruppi consiliari di Fratelli d’Italia, Civica Barbieri-Liberi e Lega, che auspicano una sua approvazione da parte dell’intero Consiglio comunale

IRAN, IL CENTRODESTRA DEPOSITA UNA RISOLUZIONE SUL CASO NAJMEH AMINI: «NESSUNA RELIGIONE PUÒ GIUSTIFICARE LA SOTTOMISSIONE DELLE DONNE» – Fratelli d’Italia, Civica Barbieri-Liberi e Lega chiedono un impegno diplomatico concreto per scongiurare l’esecuzione e una presa di posizione chiara contro la repressione dei diritti femminili. «Sui diritti delle donne non possono esserci doppi standard»

Il centrodestra di Piacenza, con i gruppi consiliari di Fratelli d’Italia, Civica Barbieri-Liberi e Lega, ha depositato in Consiglio comunale una risoluzione per la tutela dei diritti delle donne in Iran e per sollecitare un intervento diplomatico volto a scongiurare l’esecuzione di Najmeh Amini. L’iniziativa nasce dalla necessità di richiamare l’attenzione sulla vicenda di Najmeh Amini, condannata a morte in Iran, e di sollecitare un intervento diplomatico affinché siano tutelati la sua vita e i suoi diritti fondamentali.

Ma la risoluzione non si limita alla richiesta di un intervento per scongiurare un’esecuzione. Affronta una questione più profonda: la condizione delle donne in un sistema che pretende di imporre la sottomissione femminile in nome di un’interpretazione religiosa e che reprime chi rivendica libertà, autodeterminazione e dignità.

«Non possiamo limitarci a indignarci davanti a una condanna a morte senza guardare al contesto in cui tutto questo accade. In Iran, la libertà delle donne viene soffocata da un regime che pretende di stabilire come debbano vestirsi, comportarsi e vivere. La libertà femminile non può essere subordinata a precetti imposti con la forza, né la religione può diventare un alibi per negare diritti fondamentali».

La memoria di Mahsa Amini e del movimento Donna, vita, libertà ha mostrato al mondo il coraggio di tante donne che hanno scelto di ribellarsi alla repressione, pagando spesso un prezzo altissimo. Donne che chiedono semplicemente di poter decidere della propria vita, senza imposizioni, persecuzioni o minacce.

«La libertà religiosa è un diritto fondamentale, ma non può trasformarsi nel diritto di imporre agli altri una visione religiosa, né può giustificare la privazione della libertà e della dignità delle donne. Il rispetto delle culture e delle fedi non significa accettare la violenza, la discriminazione o la sottomissione. I diritti umani non sono negoziabili e valgono per tutte le donne, ovunque si trovino».

Con la risoluzione, il centrodestra chiede che il Consiglio comunale solleciti il Governo italiano, attraverso i canali diplomatici e in raccordo con i partner europei e le sedi internazionali competenti, ad attivarsi per scongiurare l’esecuzione di Najmeh Amini, tutelarne la vita e i diritti procedurali e sostenere iniziative concrete contro la repressione e la pena di morte in Iran.

L’atto richiama inoltre la necessità di mantenere alta l’attenzione internazionale sulla condizione delle donne iraniane, sulle imposizioni che ne limitano la libertà personale e sull’urgenza di contrastare ogni forma di discriminazione giustificata attraverso interpretazioni religiose.

«Ci aspettiamo che su un tema come questo non ci siano ambiguità. Chi si batte per i diritti delle donne, per la libertà e contro ogni forma di sopraffazione deve avere il coraggio di farlo sempre, anche quando significa denunciare sistemi e ideologie scomodi. Non possono esistere diritti da difendere a seconda di chi li viola, né silenzi dettati da convenienze culturali o politiche».