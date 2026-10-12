Controlli al volante, 3 denunce per guida in stato d’ebbrezza e 4 patenti ritirate

Tre persone denunciate per guida in stato di ebbrezza, un conducente sanzionato in via amministrativa e quattro patenti ritirate. È il bilancio dei controlli effettuati a nella zona di Fiorenzuola d’Arda, nelle notti del 10 e dell’11 ottobre, dai militari della Compagnia Carabinieri nell’ambito di un dispositivo preventivo dedicato alla sicurezza della circolazione stradale e al contrasto della guida sotto l’effetto di alcol.

Il servizio ha visto impegnati i carabinieri delle Stazioni di Vernasca e Morfasso e dell’Aliquota Radiomobile, con controlli finalizzati a individuare condotte pericolose per l’incolumità dei conducenti e degli altri utenti della strada. Nella notte del 10 ottobre, i militari della Stazione di Vernasca hanno controllato un 46enne residente a Fidenza. Gli accertamenti hanno rilevato un tasso alcolemico superiore alla soglia di rilevanza penale. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà e la patente è stata ritirata. Nel corso della stessa notte, un equipaggio del Radiomobile ha controllato un 45enne residente a Fiorenzuola d’Arda, alla guida di un’auto di proprietà di un’altra persona. In questo caso, il tasso alcolemico accertato rientrava nella fascia di rilevanza amministrativa: nei confronti del conducente sono scattati la contestazione della violazione e il ritiro della patente. Altre due denunce sono state effettuate nella notte dell’11 ottobre.