Controlli nei comuni della Bassa: due denunciati, in auto avevano 50 chili di rame

Bassa Val d’Arda, controlli notturni dei Carabinieri: sequestrati 50 chili di fili di rame, due denunciati per ricettazione – Due persone denunciate in stato di libertà per ricettazione in concorso , circa 50 chilogrammi di cavetteria in rame sequestrati e una contestazione amministrativa per detenzione di sostanze stupefacenti destinate all’uso personale, con contestuale ritiro della patente di guida. È il bilancio del servizio a largo raggio effettuato nella notte tra il 29 e il 30 ottobre dai carabinieri della Compagnia di Fiorenzuola d’Arda nella Bassa Val d’Arda. L’attività ha interessato i territori di Fiorenzuola d’Arda, Monticelli d’Ongina e Villanova sull’Arda, attraverso controlli alla circolazione stradale, alle persone e a un esercizio pubblico.

L’intervento principale è stato eseguito a Fiorenzuola d’Arda, in un parcheggio di via Emilia Ovest. Nel corso dei controlli notturni, i militari hanno sottoposto ad accertamenti una utilitaria con a bordo due uomini di 31 e 39 residenti a Piacenza. All’interno del veicolo sono stati rinvenuti, occultati, contenitori in plastica con cavetteria in rame, per un peso complessivo di circa 50 chilogrammi. I due occupanti non hanno fornito una giustificazione del possesso del materiale e sono stati accompagnati presso gli uffici dell’Arma per gli ulteriori accertamenti. Al termine delle verifiche, entrambi sono stati denunciati in stato di libertà all’Autorità giudiziaria per ricettazione in concorso. Il rame è stato sottoposto a sequestro. Un altro distinto intervento è stato effettuato dai carabinieri della Stazione di Villanova sull’Arda nella frazione di Sant’Agata. Durante un controllo alla circolazione stradale, i militari hanno fermato una vettura condotta da un uomo di 31 anni, residente a Besenzone, trovato in possesso di una modica quantità di marijuana. Nei suoi confronti è stata contestata la violazione amministrativa per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale. La marijuana è stata sequestrata e la patente di guida ritirata, con i conseguenti adempimenti nei confronti dell’autorità competente.