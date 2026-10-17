Controlli sulla Statale 45: in un mese rilevati 12 sorpassi vietati tra Settima e Niviano
Il comandante della Polizia Locale, Paolo Costa, sottolinea l’importanza di un’attività costante di vigilanza e prevenzione
Prosegue l’attività di controllo della Polizia Locale nei territori di Rivergaro e Gossolengo, lungo la Strada Statale 45 e la Strada Provinciale 28. Nel mese di settembre sono state accertate 36 violazioni per omessa revisione, sequestrati 9 veicoli privi di copertura assicurativa, ritirate 3 patenti scadute e contestate 14 violazioni per veicoli che intralciavano la circolazione. Sul fronte dei sorpassi vietati, sono state rilevate 12 violazioni complessive, di cui 7 a Niviano e 5 a Settima di Gossolengo.
Un dato che conferma l’importanza dei controlli per contrastare comportamenti pericolosi e tutelare la sicurezza stradale. Sono stati inoltre controllati attraverso i sistemi di videosorveglianza 4.225 veicoli. Il comandante della Polizia Locale, Paolo Costa, sottolinea l’importanza di un’attività costante di vigilanza e prevenzione, finalizzata a contrastare le irregolarità e garantire maggiore sicurezza per tutti gli utenti della strada.