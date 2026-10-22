Controlli sulle strade a Gragnano, multe e mezzi sequestrati. Ritrovati due veicoli rubati

Sono significativi i risultati dei controlli sul traffico stradale svolti dalla Polizia Locale nel mese di settembre a Gragnano (Piacenza), periodo nel quale si è registrato un aumento complessivo dei veicoli circolanti, sia a causa dei mezzi pesanti legati alla campagna del pomodoro, sia per il ritorno delle ferie dei cittadini. Diverse le sanzioni comminate: sei per omessa revisione e cinque per sorpasso vietato, mentre quattordici mezzi pesanti sono stati sanzionati per superamento dei limiti di velocità e perdita del carico; per due veicoli, privi di copertura assicurativa, è inoltre scattato il sequestro. Ritirata anche una patente di guida perché scaduta. Nel corso dell’attività, gli agenti hanno inoltre rinvenuto in paese due veicoli risultati rubati e si sono occupati dei rilievi di tre incidenti stradali, di cui uno con un ferito grave.