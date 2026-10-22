Controlli sulle strade a Gragnano, multe e mezzi sequestrati. Ritrovati due veicoli rubati
Il bilancio dell’attività svolta a settembre dalla polizia locale
Sono significativi i risultati dei controlli sul traffico stradale svolti dalla Polizia Locale nel mese di settembre a Gragnano (Piacenza), periodo nel quale si è registrato un aumento complessivo dei veicoli circolanti, sia a causa dei mezzi pesanti legati alla campagna del pomodoro, sia per il ritorno delle ferie dei cittadini. Diverse le sanzioni comminate: sei per omessa revisione e cinque per sorpasso vietato, mentre quattordici mezzi pesanti sono stati sanzionati per superamento dei limiti di velocità e perdita del carico; per due veicoli, privi di copertura assicurativa, è inoltre scattato il sequestro. Ritirata anche una patente di guida perché scaduta. Nel corso dell’attività, gli agenti hanno inoltre rinvenuto in paese due veicoli risultati rubati e si sono occupati dei rilievi di tre incidenti stradali, di cui uno con un ferito grave.
“Ringrazio la nostra Polizia Locale per l’importante lavoro svolto ai fini della sicurezza della nostra cittadinanza – commenta la Sindaca di Gragnano Patrizia Calza -. Si tratta di un controllo che rientra tra le attività ordinarie ma che in certi periodi dell’anno si rivela molto utile ed efficace, come si rileva sia dall’elevato numero di sanzioni comminate, sia dalla tipologia delle stesse. I numeri in un mese sui mezzi che circolano senza assicurazione e senza revisione fanno davvero pensare. Stupisce e preoccupa, oltre all’incuranza circa le conseguenze della elevata velocità, la mancanza di senso di responsabilità degli autisti che circolano appunto senza copertura assicurativa o con mezzi non sicuri”. “E’ interessante segnalare – fanno notare il comandante Paolo Costa e l’agente Patrizia Tafuri – il ritrovamento di due veicoli rubati, uno dei quali riconsegnato con grande gioia al proprietario, a seguito di segnalazioni: l’occhio attento dei cittadini è davvero importante ai fini di un miglior controllo del territorio”.