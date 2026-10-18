Gas Sales, Padova avversaria al debutto in campionato. In campo alle 17

PALLAVOLO PADOVA – GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA 0-0 | In campo alle 17.00

Si inizia. Dopo due mesi di lavoro in palestra, allenamenti sul taraflex del PalabancaSport, allenamenti congiunti e tornei Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza debutta nel campionato di SuperLega Credem Banca 2026-2027, l’82° della storia. Domenica 18 ottobre, sarà di scena alla Kioene Arena di Padova, fischio d’inizio alle ore 17 (diretta su Dazn, Volleyballworld.tv) avversaria la Pallavolo Padova. Una di fronte all’altra due delle formazioni più giovani del campionato.

Dopo una preseason intensa, culminata con la vittoria della Sardinia International Volley Cup e una serie di allenamenti congiunti che hanno permesso a coach Dante Boninfante di affinare meccanismi e intesa del gruppo, la formazione piacentina è pronta a tuffarsi nella nuova stagione con ambizioni importanti. Per Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza si tratta del primo passo in un campionato che si annuncia equilibrato e altamente competitivo. La trasferta di Padova rappresenta subito un banco di prova significativo contro una squadra giovane, dinamica e tradizionalmente molto competitiva tra le mura amiche. Le due squadre si sono affrontate un paio di settimane fa al Memorial Masiera giocato a Schio.

La formazione biancorossa si presenta ai nastri di partenza con un roster rinnovato e arricchito dall’arrivo di giocatori di esperienza internazionale, pronti a mettere qualità e talento al servizio della squadra. In estate sono arrivati alla corte di coach Boninfante, confermatissimo sulla panchina biancorossa con tutto il suo staff, cinque nuovi volti rispetto alla scorsa stagione: il centrale americano Merrik McHenry e lo schiacciatore sempre americano Cooper Robinson, il posto 4 serbo Nikola Brboric, il giovane talento Manuel Zlatanov anche lui schiacciatore, mentre dalle giovanili è stato promosso il libero Francesco Rizzo. Volti della scorsa stagione: i palleggiatori Paolo Porro e Dragan Travica, gli opposti Alessandro Bovolenta e Henri Leon, i centrali Gianluca Galassi, Francesco Comparoni e Daniel Iyegbekedo, il libero Domenico Pace e lo schiacciatore Miguel Gutierrez. L’obiettivo è iniziare con il piede giusto un percorso che vedrà Galassi e compagni impegnati anche in CEV Volleyball Cup nel corso della stagione.

L’ultimo precedente ufficiale tra le due squadre risale alla scorsa stagione: una vittoria per parte. Numeri e statistiche, però, lasciano il tempo che trovano quando si parla di gara d’esordio, appuntamento che porta sempre con sé incognite e grande entusiasmo.

Dante Boninfante (Allenatore Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza): “Il debutto in campionato è sempre una partita particolare perché ci sono tante aspettative da parte di tutti e soprattutto cambia totalmente rispetto alle amichevoli. C’è il clima del palazzetto, il clima di tensione che c’è tra le due squadre in campo, abbiamo fatto un buon percorso in queste settimane di preparazione dove abbiamo cercato di mettere a fuoco le cose che ci servivano, in parte ci siamo riusciti e il resto dovrà essere costruito strada facendo. Affrontiamo Padova, una squadra che in casa ha sempre costruito le sue salvezze, una formazione difficile da studiare perché il palleggiatore è arrivato da poco e l’opposto ha avuto un problemino ad un dito e non ha giocato. Sarà una squadra da scoprire durante la gara, comunque sono fiducioso dell’entusiasmo che i ragazzi porteranno anche a Padova”.

Dall’altra parte della rete c’è Pallavolo Padova che si presenta ai nastri di partenza della SuperLega 2026-2027 con un gruppo giovane e quasi del tutto rinnovato. L’obiettivo è quello di dare il massimo e affrontare ogni partita con la volontà di fare il meglio possibile. Della scorsa stagione sono rimasti tre giocatori: gli schiacciatori Mattia Orioli e Francesco Bergamasco e il centrale Andrea Truocchio. A loro si aggiungono tre giovani promossi dall’Accademia Kioene Pallavolo Padova: il palleggiatore Simone Rinaldi, il libero Mattia Uliana e il centrale Andrea Ruzza. La diagonale parla invece iraniano, con Arshia Behnezhad in cabina di regia e Amir Golzadeh nel ruolo di opposto. A completare quest’ultimo reparto c’è il canadese Brendan Mills. In banda, oltre a Orioli e Bergamasco, ci sono Alessandro Bristot e il brasiliano Leo Lukas mentre, al centro, ecco Marco Pellacani e il tedesco Joscha Kunstmann. A guidare la seconda linea c’è Francesco D’Amico, libero e capitano della squadra. In panchina c’è il confermatissimo Jacopo Cuttini e anche il resto dello staff resta invariato a rispetto alla scorsa stagione.