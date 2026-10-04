Coppa Italia, Lyons tornano con un punto da Roma

Prova garibaldina dei Lyons nella seconda giornata di Coppa Italia, con i Leoni che sfiorano l’impresa sul campo delle Fiamme Oro: a 7 minuti dal termine i Leoni arrivano a un passo dalla meta del sorpasso, ma per due volte i cremisi respingono l’assalto bianconero difendendo il vantaggio. Un’occasione sfumata per raccogliere la prima vittoria stagionale per i Leoni, che si devono accontentare di un punto in classifica frutto delle cinque mete segnate.

In avvio passano le Fiamme Oro con una meta di sfondamento di Fusari, ma i Leoni rispondono subito con la segnatura di Borghi grazie al lavoro della mischia. Al 19’ contropiede fulmineo delle Fiamme Oro, con Tomaselli che da il La all’azione con un bel calcio tattico e poi finalizza in meta. I Lyons accorciano con un calcio piazzato di Camero, poi le Fiamme riallungano con la meta di Bellucci. Prima dell’intervallo i Lyons si rifanno sotto grazie a un’altra poderosa azione di mischia che vale i 7 punti con la meta di punizione, ma prima dell’intervallo non riescono ad arginare l’ultimo attacco cremisi che al 5’ di recupero schiacciano la quarta meta con De Rossi e provano a spaccare in due la gara (24-15 all’intervallo)

In avvio ripresa sono ancora i padroni di casa a segnare con Drudi, ma i Leoni non demordono e colpiscono con Moore, velocissimo a recuperare un pallone vagante e trasformarlo in meta. Al 49’ Stoian firma la sesta meta delle Fiamme Oro su un’azione di mischia, e i Leoni scivolano a 18 punti di distanza: da qui arriva la reazione dei bianconeri, che su un guizzo personale di Perazzoli arrivano a marcare la quarta meta con Montesissa (19enne piacentino all’esordio assoluto in prima squadra) e a forzare un cartellino giallo agli avversari. L’occasione è ghiotta per rientrare in gara, e i Leoni producono il massimo sforzo: dopo un’estenuante pressione Tripodo marca la meta del -6 al 64’, e ci si appresta a un quarto d’ora di fuoco. I Lyons le provano tutte e le Fiamme sembrano poter cedere, ma la maggior esperienza dei cremisi blocca i bianconeri sul più bello. Tirato un sospiro di sollievo, i romani chiudono i conti con un calcio piazzato e la meta finale del Player of the Match Fusari.

Roma, Stadio “Renato Gamboni” – sabato 03 ottobre 2026, ore 14:00

Coppa Italia 2026/27, II giornata

Fiamme Oro Rugby v Sitav Rugby Lyons Piacenza 48–32(24-15)

Marcatori p.t. 7’ m. Fusari A. tr. Fusari A. (7-0); 12 m. Borghi (7-5); 19’ m. Tomaselli tr Fusari A. (14-5); 21’ cp Camero (15-8); 27’ m. Bellucci (19-8); 30’ mdp LYO (19-15); 40’+3 m. De Rossi; s.t. 44’ m Drudi tr. Fusari A (31-15); 45’ m. Moore (31-20); 49’ m. Stoian tr Fusari A. (38-20); 57’ m Montesissa (38-25); 64’ m Tripodo tr Russo (38-32); 78’ cp Fusari A. (41-32); 80’ m Fusari A. tr. Fusari A. (48-32)

Fiamme Oro Rugby: Lai; Crea (76’ Mesaglio), Fusari A., Fusari F., Gambarelli (70’ Del Sureto); Tomaselli (67’ Artusio), Casilio; Pisicchio, Bellucci, Drudi (45’ Bernardini); Fragnito (67’ Angelone), Stoian (cap.); Tosi (76’ Federico), De Rossi (58’ Corvasce), Fiorentini (51’ Mazzanti)

all. Forcucci

Sitav Rugby Lyons: Via G.; Pasini (30’ Nakov), Moore, Gaetano (35’ Russo), , Calosso; Camero, Colombo (58’ Via A).; Perazzoli, Rossetti (47’ Bance), Cisse; Moretto, Salerno(41’ Barbieri); Moretti (47’ Tripodo), Borghi (47’ Bolzoni), Montesissa (58’ Lanzani)

All. Paoletti

Arb. Matteo Locatelli

AA1 Danele Pompa, AA2 Gabriel Chirnoaga

Calciatori: Fusari A. (FOR) 6/8; Camero (LYO) 1/3; Russo (LYO) 1/2

Cartellini: 30’ giallo a Bellucci (FOR); 57’ giallo a Mazzanti (FOR); 62’ giallo a Corvasce (FOR)

Note: Giornata di sole, circa 25°, 400 spettatori circa.

Punti conquistati in classifica: Fiamme Oro Rugby 5 – Sitav Rugby Lyons 2

Player of the Match: Arturo Fusari (FOR)