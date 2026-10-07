Coppa Italia: Piacenza in campo contro il Lentigione DIRETTA

LENTIGIONE – PIACENZA 0-1 (in campo)

(26′ Mazzantini)

PRIMO TEMPO – Piacenza avanti 1-0 sul campo del Lentigione dopo i primi 45′ grazie alla rete messa a segno da Mazzantini. Prova positiva finora dei biancorossi, in una prima frazione che ha visto occasioni da entrambe le parti

Le formazioni:

LENTIGIONE: Delti, Barattini, Gobbo, Bontempi, Mascanzoni, Addiego, Giorgi, Gualtieri, Chiesa, Landini, Dell’Asta. All. Pedrelli.

PIACENZA: Fantoni, Mazzantini, Silva, Raffini, Tremolada, Bagnaschi, Trombetta, Milani, Mazzaglia, Bassanini, Panaiolo. All. Franzini

Dopo la bella vittoria in campionato sullo Scanzorosciate torna subito in campo il Piacenza, che mercoledì pomeriggio affronta in trasferta il Lentigione per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia Serie D. Si gioca in gara unica, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari il match si deciderà ai calci di rigore: chi passa il turno affronta nei sedicesimi la vincente della sfida tra Sasso Marconi e Cittadella Modena.

I biancorossi si troveranno di fronte un Lentigione protagonista di un buon avvio di stagione – i reggiani, inseriti nel girone D, sono secondi con 13 punti dietro alla capolista Pistoiese a punteggio pieno – e reduce dal successo in campionato sul campo dell’Oltrepò: in casa Piacenza si va verso un ampio turnover, con Franzini (ancora privo degli infortunati Versari, Barba, Sereni e Taugourdeau) che dovrebbe dare spazio a chi finora ha giocato meno anche in vista delle gare ravvicinate che attendono i biancorossi, impegnati sabato prossimo nel derby con il Fiorenzuola e poi di nuovo mercoledì 14 ottobre nel recupero della gara con il Milan Futuro.