Correnti fredde orientali in arrivo: piccolo assaggio d’inverno

Una massa d’aria più fredda di origine orientale inizierà infatti a scorrere lungo il bordo meridionale del vasto anticiclone raggiungendo anche l’Italia, determinando un generale calo delle temperature. Un flusso di correnti fredde che oltre a un generale calo delle temperature, causerà anche il maltempo che tuttavia non riguarderà il piacentino.

Sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre al nord asciutto, tranne piovaschi sulla Romagna in via di attenuazione. Asciutto anche lungo il medio-alto Tirreno e sull’Umbria. Precipitazioni intermittenti sono attese per effetto stau, anche sull’Appennino Emiliano-Romagnolo, su Marche. La Bora porterà ampie schiarite sul Triveneto, ma qualche annuvolamento per effetto stau sul nord-ovest, segnatamente sul Piemonte occidentale, dove la nuvolosità rimarrà sino a sera. Temperature in calo su tutta la Penisola, ma in modo particolare nelle aree interessate dai fenomeni.

La giornata di domenica 1° novembre dovrebbe far registrare un ulteriore peggioramento al sud e in Adriatico, a causa dell’intensificazione delle correnti fredde nord-orientali, non cambierà molto il tempo altrove, anche se le temperature caleranno ancora di qualche grado rispetto al sabato.

Lunedì 2 novembre Maltempo severo al centro-sud con piogge anche intense e quota neve in calo fino a 1100-1200 metri in Abruzzo, piogge anche tra Romagna e Marche con quota neve in calo fino a 1000 metri. Sul resto d’Italia tempo asciutto. Temperature in calo ovunque.

Tra martedì 3 e mercoledì 4 novembre si dovrebbe raggiungere il momento di maggiore intensità dell’afflusso freddo. Le temperature tenderanno a portarsi mediamente fino a 5° al di sotto delle medie climatiche del periodo, e questo non solo nei bassi strati, ma anche alle quote superiori. Si tratterà quindi di un raffreddamento piuttosto diffuso della colonna d’aria, capace di far percepire un clima pienamente tardo autunnale, se non addirittura con caratteristiche quasi invernali nelle ore notturne e al primo mattino.