Correnti più fresche da nord-ovest, sabato bello e domenica con qualche nuvola
Una perturbazione è riuscita ad entrare nel Mediterraneo nelle ultime 48 ore, ma ha dispensato rovesci e temporali che in alcuni casi hanno causato più danni che benefici. La fase perturbata atlantica che stiamo vivendo sarà breve. Nel fine settimana si concluderà questa breve parentesi governata dalle correnti oceaniche, che tenderanno a disporsi da nord-ovest, pilotando una nuova veloce perturbazione verso di noi, in transito tra venerdì 23 e sabato 24 ottobre.
Siamo in attesa di un nuovo attacco delle correnti perturbatrici nord-atlantiche, che dovrebbero interessare l’Italia tra venerdì 23 e sabato 24 ottobre, apportando finalmente un calo delle temperature e nevicate sulle Alpi a quote interessanti.
La penetrazione di aria molto fresca nord-atlantica nel Mediterraneo farà scendere le temperature anche al suolo e porterà un discreto numero di rovesci al centro e al sud. Correnti più fresche da nord-ovest faranno abbassare la quota neve sulle Alpi nelle prossime 36-48 ore, localmente sotto i 1500 metri sulla Val d’Aosta.
Sabato 24 ottobre rovesci e qualche temporale correranno lungo il versante adriatico, interessando Romagna, Umbria orientale, Marche e Abruzzo. Tempo invece asciutto su gran parte del settentrione che si troverà sottovento al flusso portante da nord-ovest.
Domenica 25 ottobre. Al nord rovesci anche nevosi oltre i 2000 metri sulle vette alpine di confine, per il resto tempo asciutto. Tempo asciutto anche al centro. Tempo più instabile invece al meridione. Temperature fresche, stante la presenza di venti nord-occidentali anche sostenuti specie al centro e al sud.
Nell’arco della settimana prossima tutto tornerà come prima, ovvero con l’alta pressione sul Mediterraneo centro-occidentale. Dunque, stabilità da nord a sud, clima mite di giorno, più freddo di notte ed al primo mattino sulle pianure e sulle bassure dove si formeranno i primi banchi di nebbia. Peggiorerà nuovamente la qualità dell’aria nelle nostre città, specie in Valpadana, stante la quasi completa assenza di ventilazione.
IN DETTAGLIO a Piacenza per il periodo da venerdì 23 a martedì 27 ottobre 2026:
Venerdì 23 ottobre giornata caratterizzata da una spiccata instabilità a causa dell’ingresso di correnti più fredde. Al mattino prevalenza di nubi basse o cieli coperti; dal pomeriggio si attende una recrudescenza del maltempo con piogge o rovesci sparsi, in parziale esaurimento dalla tarda serata. Temperature: In sensibile diminuzione nei valori diurni: massima sui 15° – 17° e minima intorno ai 9°.
Sabato 24 ottobre rapido e deciso miglioramento grazie alla rimonta della pressione atmosferica. Il cielo tornerà a essere completamente sereno e soleggiato per l’intera giornata. Ottima visibilità, venti deboli di provenienza occidentale. Temperature: Massima in risalita fino a 17° – 18°. Minima frizzante all’alba che scenderà intorno agli 8°.
Domenica 25 ottobre aumento della variabilità con una progressiva copertura nuvolosa. Il cielo si presenterà prevalentemente nuvoloso o coperto per gran parte del giorno, ma il tempo si manterrà comunque asciutto senza rischio di piogge di rilievo. Temperature: Calo termico percepito sia di giorno che di notte: massima che non supererà i 15° e minima mattutina in discesa fino a 5°.
Lunedì 26 ottobre inizio di settimana all’insegna della stabilità. La giornata sarà caratterizzata da cielo poco nuvoloso o parzialmente soleggiato, con ampi spazi di sereno alternati a transiti di nubi innocue. Temperature: Massima in recupero stabile sui 16° – 17°, minima mattutina fredda stazionaria a 5° – 7°.
Martedì 27 ottobre consolidamento definitivo dell’alta pressione su tutto il territorio piacentino. Il tempo si manterrà stabile e prevalentemente soleggiato, con cieli tersi o velati da nubi del tutto modeste. Temperature: Clima mite nelle ore centrali con massime che toccheranno i 18°, mentre all’alba si registrerà una minima invernale stabile intorno ai 6°.
Stefano Cavanna
Fonti: meteolive.it – ilmeteo.it – 3BMeteo.it – Meteo AM – ArpaE