Correnti più fresche da nord-ovest, sabato bello e domenica con qualche nuvola

Una perturbazione è riuscita ad entrare nel Mediterraneo nelle ultime 48 ore, ma ha dispensato rovesci e temporali che in alcuni casi hanno causato più danni che benefici. La fase perturbata atlantica che stiamo vivendo sarà breve. Nel fine settimana si concluderà questa breve parentesi governata dalle correnti oceaniche, che tenderanno a disporsi da nord-ovest, pilotando una nuova veloce perturbazione verso di noi, in transito tra venerdì 23 e sabato 24 ottobre.