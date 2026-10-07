Costi energetici folli e clima cambiato, Squeri “Serve una politica diversa”

Il pomodoro è la chiave di lettura per comprendere gli scossoni e le crisi del mondo di oggi. Allo stabilimento Steriltom di Casaliggio si è appena conclusa la campagna di raccolta dell’oro rosso e abbiamo chiesto all’amministratore delegato Dario Squeri di tracciare il bilancio di un’estate produttiva forse mai così condizionata da fattori di dimensioni globali. Da un lato il cambiamento climatico dall’impatto sempre più pesante sulle colture, dall’altro l’impennata dei prezzi energetici che avvolge nell’incertezza ogni previsione futura non solo dal punto di vista economico. “Sono preoccupato – confessa Squeri nell’intervista che spazia fino alla politica – perchè a fronte dei problemi molto seri che stiamo vivendo, non si intravedono soluzioni all’altezza all’orizzonte”.

Come è andata la campagna del pomodoro che si è appena conclusa?

E’ stata una buona campagna, caratterizzata dalla scelta di incrementare le superfici coltivate a pomodoro pianificata dai produttori del Nord, anche a fronte della carenza di prodotto che si era verificata lo scorso anno. Ma ci ha pensato il clima a ridurre la quantità dei raccolti con i fenomeni estremi a cui abbiamo assistito quest’anno, temperature elevate prolungate nel tempo e anche le grandinate in alcune aree. Nonostante questo il prodotto della raccolta è di buona qualità.

Rispetto al 2025 quali differenze ci sono state nelle quantità?

Nel nostro stabilimento di Casaliggio di Gragnano abbiamo registrato un calo rispetto all’anno scorso del 5-6 %, tuttavia aumentare i volumi di pomodoro trattato non è il nostro obiettivo perchè ormai abbiamo raggiunto il massimo produttivo, quello che ci interessa è migliorare nel processo e puntare anche sull’innovazione dei prodotti.

Quanto ha influito il gran caldo di questa estate?

L’elemento climatico è diventato assai più importante del passato, anzi oggi è determinante. E’ un fattore in grado di cambiare anche i mercati, una volta c’era la preoccupazione di un eccesso di produzione, ma gli eventi climatici agiscono in senso contrario, condizionando sempre più le rese produttive. Temperature elevate ed eventi estremi come le grandinate hanno pesato parecchio. Dobbiamo ringraziare i nostri agricoltori, con la loro professionalità sono riusciti a far fronte a una stagione difficile; occorre dare atto ai produttori nel Nord Italia e anche ai piacentini di aver compiuto investimenti cruciali. Penso in particolare ai sistemi di irrigazione che hanno consentito un’utilizzo razionale e non dispersivo della risorsa idrica, ma anche al ricorso alla concimazione più adeguata e selettiva. Alcuni dei nostri agricoltori hanno iniziato a utilizzare anche i droni che ispezionano dall’alto i campi e insieme alle sonde nel terreno forniscono i dati di umidità per stabilire quali siano le zone più bisognose d’acqua. Devo dare atto anche ai miei dipendenti che hanno lavorato in fabbrica in condizioni rese più difficili dalle alte temperature: c’è stato uno sforzo di tutto personale per fronteggiare l’andamento di una campagna in alcune fasi molto intensa a causa della maturazione accelerata delle piantine.

E intanto i costi dell’energia sono esplosi…

E’ la preoccupazione maggiore che stiamo vivendo. I costi energetici si ripercuotono infatti su quelli di tutte le altre materie prime: basti pensare che oggi il prezzo del gas rispetto a febbraio e marzo è quasi triplicato, dai 37-40 euro per metro cubo, siamo arrivati agli 87-90 euro, il che vuol dire un aggravio economico enorme. A questo si aggiungono i costi legati al trasporto dei prodotti, quelli alimentari viaggiano per la gran parte su gomma e l’incremento dei carburanti sta avendo un grande impatto. Sono aumentati pure i costi del legno, lo vediamo dai pallet da noi utilizzati, e sono più cari anche il vetro, la plastica e l’acciaio che richiedono lavorazioni energivore. Una situazione che naturalmente si ritorce sui consumatori causando la riduzione dei redditi delle famiglie e in questo circolo vizioso a contrarsi sono i consumi. Abbiamo osservato che negli ultimi mesi sono cambiati i comportamenti, non solo calano gli acquisti dei beni voluttuari, ma anche in campo alimentare. Si spende meno per il pranzo, si compiono scelte più oculate nel carrello della spesa e questo è un segnale rilevante dell’impatto dell’inflazione.

Non solo l’energia alle stelle, ma anche la concorrenza aggressiva è un problema?

L’altra nostra fonte di preoccupazione, accanto ai costi energetici, risiede nella concorrenza selvaggia. Nel passato il grande concorrente era la Cina, ma oggi il colosso asiatico si è orientato prevalentemente sul mercato africano; l’Africa è un continente che utilizza tantissimo concentrato di pomodoro e la Cina lì ha trovato uno sbocco commerciale vastissimo. Oggi la minaccia più grande proviene da un nuovo competitor che sta crescendo moltissimo, l’Egitto. Ha raggiunto numeri in termini di produzione agricola imponenti, beneficiando anche degli investimenti nel delta del Nilo dei paesi arabi. Questo grande sviluppo riguarda anche altri prodotti agricoli, come ad esempio i carciofi, gran parte di quelli che si trovano dei vasetti vengono da quel paese. Allo stesso tempo sono stati realizzati grandi impianti di trasformazione del pomodoro, spesso con le tecnologie italiane, e soldi arabi. Il clima egiziano e terreni assai fertili rendono possibili addirittura due semine annuali per un raccolto estivo e uno invernale. In queste condizioni si stanno preparando a invadere l’Europa col vantaggio competitivo dato dai prezzi bassissimi, sviluppando prodotti affini ai nostri come le polpe e i pelati. Tanto è vero che come associazione industriale Anicav abbiamo sollecitato il governo e le istituzioni europee perchè si tenga conto delle asimmetrie produttive e normative tra noi e l’Egitto, che opera con regole decisamente meno vincolanti, sia in tema di diritti e manodopera che di ricorso ai fitofarmaci. Oggi dall’Egitto una polpa o un concentrato entrano in Italia già sdoganati a un costo del 30-35% inferiore, non essendoci particolari barriere doganali con il nostro paese e rapporti di interscambio piuttosto liberi anche a livello europeo.

Quali strategie si possono adottare di fronte a questa concorrenza spietata?

Un elemento chiave per recuperare produttività investe il packaging in particolare per la ristorazione, siamo stati tra i primi a sviluppare sacchetti speciali meno impattanti dal punto di vista ambientale, e poi stiamo cercando di mettere a punto prodotti innovativi, sempre a base di pomodoro, già pronti. Insieme a Coldiretti stiamo inoltre conducendo una battaglia perchè venga introdotta a livello europeo una legge che imponga sull’etichetta degli alimenti l’origine e non soltanto il sito dell’ultima trasformazione, altrimenti succede che vengono venduti come “prodotto in Italia” cibi che sono importati dall’estero anche se lavorati e impacchettati nel nostro paese.

Abbiamo fatto cenno a tanti elementi problematici del nostro presente, la domanda sempre più ricorrente è come uscire da questa situazione? Con quali azioni politiche?

Consapevole di essere una voce fuori dal coro, non posso che farmi ispirare dalla tradizione liberaldemocratica e democristiana da cui provengo. Che in alcuni passaggi storici anche drammatici è riuscita sempre a instaurare un dialogo fondato sul rispetto tra le varie componenti ideali. Credo che la situazione in cui ci troviamo ci imponga di tornare a questo principio, quello della collaborazione tra le grandi tradizioni politiche. Altrimenti non possiamo che rassegnarci al riesplodere dei conflitti, in uno scenario dove la grande potenza statunitense si trova in una condizione autoreferenziale e distante dall’Europa e il valore della democrazia è svilito e ormai non più universale, alla diffusione di un populismo fine a se stesso con le grandi potenze mondiali che badano solo alle rispettive aree di influenza, al di fuori di una cornice di regole. Anche in Italia la politica è diventata un faccenda di ripicche continue, esiste solo lo scontro fine a se stesso. In questo quadro l’Italia fa la fine dei polli di Renzo.

Che fare, dunque?

Se guardiamo anche al passato dell’Europa, le grandi difficoltà sono state superate soltanto sulla base dell’unità delle grandi forze e tradizioni popolari dentro a una dimensione dialettica. Mi chiedo allora perchè oggi le parti migliori del centrodestra e del centrosinistra, escludendo i populisti e gli estremisti, non si possano ritrovare in un disegno di unità nazionale, come già accaduto in alcuni dei frangenti più drammatici della storia del nostro Paese, ad esempio nella stagione del terrorismo, che io ho vissuto. Allora prevalse il senso di responsabilità dei partiti che riuscirono a costruire un’unità di fondo nella società italiana. E’ possibile continuare a ignorare quanto sta succedendo soltanto per vedere chi riesce a vincere le elezioni del prossimo anno? La contrapposizione continua allontana le persone dalla vita politica e soprattutto le allontana dalle urne, come stiamo assistendo ogni elezione. Vincere al voto rappresentando solo una minoranza degli elettori è pericoloso, io credo che ci sia bisogno di cinque anni di questa unità per ricostruire il Paese e l’Europa e poi tornare a dividersi e contendersi il governo.