“Crocefissione in una metropoli qualunque” In San Francesco la mostra di Nuvolati

Nella mostra in basilica di San Francesco a Piacenza si possono ammirare dal 17 ottobre nove disegni (su tavole 50x70cm) in matita e acrilico su cartoncino che raffigurano crocefissi, tranne uno che raffigura il Golgota con le tre croci. Questi i significati sottesi . Il primo riguarda la solitudine: Gesù figlio di Dio, venerato dai discepoli, adorato dalle folle sulla croce alla fine è . solo con sé stesso (l’incipit della poesia di Quasimodo), la sua sofferenza non può trovare conforto da parte di altri. Gli crocefissi sono esposti molto vicini l’uno accanto all’altro come ad indicare una sorta di solitudine affollata propria delle nostre città e delle metropoli in particolare dove i legami sono sempre più tenui. Chiude il Golgota emblema di una società in cui ciascuno affronta le proprie sofferenze ancora volta senza poter condividere quella degli altri. Il secondo tema è la città contemporanea. Luogo sempre più freddo, anonimo, dove ognuno porta la propria croce fatta di piccole e grandi difficoltà. La città (i palazzi, le macchine, i tralicci, i passanti…) è sempre sullo sfondo dei disegni anche per mia deformazione personale insegnando io sociologia urbana. Infine per quanto concerne il terzo aspetto, siamo abituati a guardare la croce come ad un supplizio antico, che non ci appartiene più se non come simbolo sacro, ma che con le guerre è tornato ad essere di atroce attualità, richiama l’idea dei sacrifici estremi che le persone fanno per sopravvivere e salvare gli altri.

La nota di Enrico Garlaschelli – Il tratto che rende visibile l’umano, e il divino nell’umano, mostrati dalla persona di Gesù a mio avviso ricapitola l’ispirazione artistica del pittore Giampaolo Nuvolati. La sua opera ha inteso mostrare l’umano negli anfratti e nei sobborghi di quell’umanità dimenticata che non vogliamo vedere. È ancora il gesto del flâneur che Nuvolati scandaglia nella sua ricerca sociologica. Il flâneur è colui che, nell’epoca della frenesia dal “tenore maniaco” che mostra il cittadino della folla, invita a guardare gli uccelli nel cielo e come crescono i gigli nei campi. Vuole scompigliare la vista e attirarla negli anfratti più oscuri dell’umano, lì dove l’umano lampeggia. È in quei luoghi, in mezzo a quella umanità, che Nuvolati ha incontrato la persona di Gesù. Per ritrarla, ha agito di sottrazione, scavando oltre gli stereotipi e le facili immagini, spogliando la sofferenza patita da tutta la retorica che la rende inoffensiva. Il pittore non cerca un tratto che definisce e imprigiona la vista, ma forse un segno che abbia la capacità di richiamare ad altro, un segno precario da cui traspaia la vita dei personaggi. Non è un ritratto di Gesù che ci si vuole mostrare, piuttosto l’apertura di una scena. La croce sta in mezzo ad una città qualunque, si può riconoscere ovunque se abbiamo la capacità di guardare. Tuttavia, il contrasto dei colori sembra restituire la dismisura dell’esperienza che si incontra, l’inedito che lacera e trasforma la nostra vita quotidiana. Lo sguardo del flâneur, che sa ancora stupirsi, ci restituisce dunque lo stupore degli sguardi della gente comune che incontra e ha a che fare con la Croce di Gesù tra le case, le automobili, nei quartieri, sulle strade. Sono i modi che Nuvolati ha scelto per descrivere un incontro. Così come nella sua pittura ha inteso descrivere le persone e le situazioni dimenticate, che non vogliamo vedere, che non vogliamo vivere, così è arrivato a incontrare, in quelle persone perdute dietro la loro vita, in un posto qualsiasi, in una qualunque città, proprio la Croce di Gesù.