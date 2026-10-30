“Cucine Aperte”: le famiglie alla scoperta della mensa scolastica di Carpaneto

Si è svolta presso la mensa della scuola primaria “E. Amaldi” di Carpaneto, lo scorso 24 ottobre, l’iniziativa “Cucine Aperte”, promossa dai Comuni di Carpaneto Piacentino e Gropparello in collaborazione con Italia Chef, con l’obiettivo di offrire alle famiglie un’occasione concreta per conoscere da vicino il servizio di refezione scolastica. All’iniziativa hanno partecipato i rappresentanti dell’Amministrazione comunale, il personale del Servizio scuola del Comune di Carpaneto Piacentino, la responsabile Roberta Cristalli e Marina Carini, i rappresentanti di Italia Chef, ditta che gestisce il servizio mensa e, naturalmente, la nostra bravissima cuoca, che ogni giorno si occupa della preparazione dei pasti destinati ai bambini. Ai genitori presenti sono stati illustrati i criteri che guidano la costruzione dei menù e le modalità di preparazione dei pasti, con un approfondimento sulle scelte alimentari, sulle regole e sui principi che ispirano il servizio di refezione scolastica. È stata inoltre l’occasione per assaggiare diverse preparazioni, così da poter conoscere direttamente alcuni dei piatti che vengono proposti quotidianamente ai bambini.

“Abbiamo voluto organizzare questo momento – spiega il sindaco Andrea Arfani – proprio per consentire alle famiglie di vedere con i propri occhi come funziona la mensa scolastica, quali attenzioni vengono dedicate alla preparazione dei pasti e quale lavoro si svolge ogni giorno dietro le quinte. Crediamo che la trasparenza e la possibilità di conoscere direttamente il servizio siano elementi importanti per costruire un rapporto di fiducia con i genitori, che affidano alla scuola e al Comune una parte così significativa della quotidianità dei propri figli”. Aggiunge l’Assessore alle Politiche scolastiche Francesca Bertoli Merelli: “La nutrizione a scuola non rappresenta solo un momento di pausa, ma un vero e proprio percorso educativo di benessere e salute per i nostri bambini. Con l’iniziativa ‘Cucine Aperte’ vogliamo aprire una finestra di dialogo trasparente con le famiglie, mostrando l’attenzione, la cura e la qualità degli ingredienti che ogni giorno garantiamo nei piatti dei nostri ragazzi. Invitiamo calorosamente i genitori a partecipare per conoscere il grande lavoro che si svolge quotidianamente dietro le quinte del servizio di refezione”.