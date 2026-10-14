Da Saint Laurent a Too: con Paola Panese nasce Moda Lab

Un abito nasce tre volte: quando lo si disegna, quando se ne costruisce il cartamodello, quando lo si cuce. Sono i tre passaggi con cui un’idea diventa un capo da indossare, e saranno anche i tre appuntamenti di Moda Lab, il nuovo ciclo di workshop in programma a Too tra ottobre e novembre.

A guidarli sarà Paola Panese, modellista senior che negli ultimi dieci anni ha lavorato per due delle maison più importanti al mondo: Dolce&Gabbana dal 2016 al 2018 e Saint Laurent dal 2019 al 2024, in entrambi i casi su collezioni e sfilate. Nell’ultimo anno ha portato la sua esperienza anche in aula, con un corso di figurino di moda all’Istituto d’Arte Gazzola e uno per modellisti all’Enaip di Piacenza. «Ho proposto questi workshop a Too perché vi si respira un clima di forte empatia, creatività e inclusione sociale», racconta Paola Panese. «Mi sembra il posto giusto per condividere la magia e la grande soddisfazione di indossare qualcosa che fino a poche ore prima esisteva solo nella nostra immaginazione».

Si comincerà sabato 31 ottobre con Disegna la moda, un workshop di disegno del figurino aperto a tutti, anche ai principianti. Si lavorerà sulle proporzioni anatomiche, su carta e cartoncino, con cenni ai diversi tessuti e alle tecniche di colorazione. I materiali saranno forniti dalla docente. Sabato 14 novembre si passerà a Costruisci la moda, dedicato alla realizzazione di un cartamodello semplice su taglia base femminile, anche partendo da un figurino disegnato nel primo incontro. Il percorso si chiuderà sabato 28 novembre con Crea la moda, in cui il cartamodello prenderà forma e diventerà un capo. Il workshop è pensato per chi ha già un minimo di esperienza con il cucito, a mano e a macchina. I partecipanti dovranno portare il proprio materiale.

I tre workshop sono pensati come un percorso, ma si potrà anche scegliere solo quello che interessa di più. Tutti gli incontri si terranno a Too, in via XXIV Maggio 51 a Piacenza, dalle 8:30 alle 12:30. Ogni workshop costerà 50 euro, con uno sconto del 10% per i possessori di Younger Card. I posti sono limitati: 10 per il primo incontro, 7 per gli altri due.