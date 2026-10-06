DaF-Tag, in Fondazione giornata dedicata al tedesco tra formazione e futuro

Un viaggio tra lingua, cultura, formazione e opportunità per raccontare il valore del tedesco come competenza capace di aprire nuove strade nello studio e nel mondo del lavoro. È questo l’obiettivo di “DaF-Tag – Il tedesco tra scuola, formazione e futuro”, in programma sabato 10 ottobre 2026, dalle 10 e 30 alle 12 e 30, presso l’Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano, in via Sant’Eufemia 13, a Piacenza. L’iniziativa è promossa dal Centro Culturale Italo-Tedesco di Piacenza, in collaborazione con la Fondazione di Piacenza e Vigevano.

Al centro della mattinata ci sarà il rapporto tra conoscenza della lingua tedesca e prospettive personali e professionali, con particolare attenzione alle giovani generazioni. Un’occasione per riflettere sul ruolo che una lingua può assumere nella società contemporanea: non soltanto strumento di comunicazione, ma anche porta di accesso alla cultura, ponte tra Italia ed Europa e competenza utile per il futuro. L’iniziativa si rivolge in primo luogo alle giovani generazioni: agli studenti che già studiano il tedesco, per valorizzarne le competenze e mostrare loro le opportunità che questa lingua può offrire per il proseguimento degli studi e per il futuro professionale, ma anche ai giovani che desiderano avvicinarsi per la prima volta alla lingua e alla cultura tedesca. Il DaF-Tag intende inoltre coinvolgere però anche docenti, dirigenti scolastici, operatori della formazione e rappresentanti del mondo universitario, promuovendo una riflessione condivisa sull’importanza di ampliare e rafforzare la presenza del tedesco nell’offerta formativa scolastica e universitaria. L’obiettivo è favorire nuove occasioni di apprendimento e sensibilizzare le istituzioni educative sul valore linguistico, culturale, formativo ed economico del tedesco, quale competenza strategica per le nuove generazioni e per il dialogo tra Italia ed Europa.

Il programma prevede innanzitutto la presentazione del volume Tedesco, ma non troppo. Una lingua e dieci motivi per amarla di Valentina Giuliani. L’autrice dialogherà con il pubblico offrendo spunti di riflessione sul ruolo della lingua tedesca nella società contemporanea, tra stereotipi, curiosità, cultura, formazione e opportunità professionali. Seguirà un incontro con giovani talenti piacentini, durante il quale giovani professionisti ed ex studenti racconteranno come la conoscenza del tedesco abbia contribuito ai loro percorsi di studio e di carriera, condividendo esperienze e prospettive maturate tra scuola, università e mondo del lavoro. “DaF-Tag” vuole così mettere in luce le diverse dimensioni legate allo studio del tedesco: più opportunità di studio e di lavoro, accesso a una grande cultura, un ponte tra Italia ed Europa e competenze per il futuro.

Per informazioni e prenotazioni:

ACIT Piacenza e Lodi

via San Marco, 27 – Piacenza

acitpc@acitpiacenza.it – tel. +39 348 492 3036