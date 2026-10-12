Dal cinema d’argento all’attività motoria, ripartono le iniziative per la terza età

Riparte in autunno la nuova stagione di iniziative organizzate dall’Ufficio attività socioricreative del Comune di Piacenza in coprogettazione con CSV Emilia dedicate ai cittadini over 65 residenti in città, nell’ambito del progetto “Sviluppo e promozione di attività ricreative con finalità sociali per utenze di fascia debole”. Un calendario ricco e articolato – spiegano i promotori -, pensato per offrire nuove occasioni di incontro, socialità e benessere, ma anche per coltivare passioni, scoprire nuovi interessi e vivere pienamente la comunità.

Tra gli appuntamenti più attesi, torna mercoledì 14 ottobre alle ore 15 al Cinema Politeama, la rassegna “Cinema d’Argento “, pomeriggi dedicati ai film che vengono proposti, alternativamente, al costo di 3 euro o gratuitamente. L’attività motoria, in partenza da ottobre fino a maggio 2027 e capace di raccogliere ogni anno un numero crescente di partecipanti, grazie alla collaborazione con le Società Activa, Uisp, CSI e CAD, offre a costi accessibili corsi di ginnastica dolce, ginnastica in acqua e corsi di ballo adatti a tutti. La nuova stagione porterà inoltre alla scoperta della città attraverso visite guidate, mostre, incontri culturali, conferenze, corsi di Storia dell’arte, laboratori, concerti e spettacoli. Non mancheranno nemmeno le gite fuori porta: ad ottobre è in calendario una visita a Vigevano, alla quale altre seguiranno nei mesi successivi. Sono inoltre ripartiti a settembre i Gruppi di cammino grazie alla collaborazione con C.S.I.: passeggiate accompagnate da un istruttore, con semplici esercizi e momenti di socializzazione, alla scoperta di percorsi e luoghi della città partendo da diversi punti del territorio. La stessa iniziativa la ritroveremo poi a marzo nella sessione primaverile.