Dal Ministero delle Infrastrutture 250mila euro per la Collegiata di Castell’Arquato

Il decreto firmato dal Ministro Matteo Salvini finanzia il rifacimento della copertura e il miglioramento sismico dell’edificio, nell’ambito del programma Mit 2026-2028. “Un investimento – viene sottolineato – per proteggere un importante patrimonio storico e religioso e valorizzare l’identità di uno dei borghi dell’Emilia-Romagna”.

“Bene 250 mila euro per il rifacimento delle coperture e il miglioramento sismico della Collegiata di Santa Maria Assunta a Castell’Arquato, in provincia di Piacenza” Così la senatrice piacentina della Lega Elena Murelli. “Il finanziamento rientra nel decreto firmato dal ministro Matteo Salvini, che stanzia complessivamente 6 milioni di euro per 32 interventi in 12 Regioni. Ringrazio Salvini alla guida del MIT per l’attenzione concreta al territorio e alla tutela di un patrimonio storico, artistico e culturale che rappresenta le radici e l’identità delle nostre comunità. Con la Lega, le risorse si trasformano in interventi concreti per valorizzare i cultura e territori”.