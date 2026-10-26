Dalle associazioni e Proloco 5mila euro per la comunità alloggio Giacomo da Pecorara

“E’ il frutto di un anno di intenso impegno e di tanta passione messi al servizio della comunità di Alta Val Tidone che con gioia doniamo alla comunità alloggio Giacomo da Pecorara , presidio fondamentale per l’intera valle”. Con questa dedica le Pro Loco e le associazioni del comune di Alta Val Tidone hanno deciso di devolvere cinquemila duecento euro, frutto degli incassi delle decine di eventi organizzati nel corso dell’anno, a una delle realtà socioassistenziali del territorio. “E’ ormai una piacevole tradizione che mi rende ancora più orgoglioso di rappresentare a livello istituzionale questa meravigliosa comunità – ha commentato il sindaco Franco Albertini – Il volontariato delle donne e degli uomini delle Pro Loco e delle associazioni è un insostituibile motore che permette di realizzare tante iniziative sia ludiche e di intrattenimento sia di servizio che un Comune, da solo, non sarebbe in grado di fare”.

La simbolica consegna è avvenuta nel corso della festa dell’anolino , organizzata dalla Pro Loco di Strà-Trevozzo, che anche quest’anno ha registrato il tutto esaurito nelle due giornate. La manifestazione, che come ha ricordato il presidente Luca Cassi , “è in continua crescita e richiama ospiti da diverse parti della provincia, è un momento di incontro che ci permette di ringraziare tutti i volontari di tutte le associazioni che ogni anno con passione e impegno animano questo territorio e supportano la comunità”. I rappresentanti della decina di Pro Loco e associazioni del territorio hanno quindi consegnato l’assegno nelle mani del Sindaco Franco Albertini, presente alla rassegna insieme al consigliere delegato alle associazioni Carlo Fontana. “L’impegno come amministratori – hanno detto Albertini e Fontana – è e sarà sempre quello di agevolare e sostenere l’impegno dei nostri volontari, a cui rivolgiamo di cuore il nostro ringraziamento a nome di tutta la comunità di Alta Val Tidone”.