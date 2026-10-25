Debutto al PalaBanca per Gas Sales, alle 18 il derby con Modena DIRETTA

Derby emiliano al PalabancaSport per la seconda giornata del campionato di SuperLega Credem Banca . Domenica 25 ottobre, con fischio d’inizio alle ore 18, Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza ospiterà Valsa Group Modena in una sfida, la prima stagionale davanti al pubblico amico, che mette subito in palio punti importanti e che richiama una delle rivalità più sentite della pallavolo italiana. La formazione biancorossa arriva all’appuntamento forte del successo ottenuto all’esordio sul campo della Pallavolo Padova, vittoria che ha consentito alla squadra di coach Dante Boninfante di iniziare nel migliore dei modi il proprio cammino in campionato. Dall’altra parte della rete troverà una Valsa Group Modena costruita per recitare un ruolo da protagonista e desiderosa di conquistare i primi punti stagionali dopo la battuta d’arresto all’esordio con Trento.

Sarà il primo derby emiliano della stagione, una gara che va oltre la classifica e che tradizionalmente richiama grande attenzione da parte degli appassionati. Al PalabancaSport si preannuncia una cornice di pubblico delle grandi occasioni per sostenere una Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza chiamata a confermare le buone indicazioni mostrate nella prima uscita stagionale e in tutta la preseason.

I precedenti tra le due società raccontano di confronti sempre equilibrati e combattuti, spesso decisi da pochi palloni. Quindi vittorie per Piacenza, 14 per Modena in 29 match che fino ad ora hanno visto le due squadre affrontarsi.