UCC Assigeco Piacenza – S4 Energia Vicenza 91 – 59 (30-18; 22-17; 19-17; 20-7)

Piacenza trova il primo centro stagionale incantando il PalaBanca nello scontro casalingo contro la S4 Energia Vicenza. Merito soprattutto di un attacco fluido e molto ben bilanciato, ben orchestrato da coach Ghizzinardi sin dai primissimi minuti del match. Ben quattro giocatori in doppia cifra (Vettori, Picarelli, Pirani, Poggi), e Piacenza trionfa agevolmente nonostante la partita nascondesse, sulla carta, parecchie insidie per i biancorossoblu. Dopo la sconfitta punto a punto di Legnano, arriva quindi la grande risposta dell’Assigeco, che la prossima settimana volerà in Sicilia per la trasferta contro Piazza Armerina.

PRIMO QUARTO

Vettori e capitan Poggi firmano subito un parziale di 5-0 per i Lupi, poi Fernandez Lang dal perimetro muove per primo il tabellino di Vicenza. Altri due canestri di Poggi costringono coach Ciocca al primo timeout del match, ma Piacenza colpisce ancora dall’arco, stavolta con Toniato e Vettori (15-5). Lynch-Daniels riavvicina gli ospiti con due bombe consecutive, ma l’attacco biancorossoblu non si ferma: triple di Toniato, Giunta e Picarelli, poi sul finale del quarto Vicenza accorcia con Fajardo e Gonzalez (30-18).

SECONDO QUARTO

Subito una tripla di Gonzalez, ma sei punti di Picarelli e la bomba di Vettori ampliano il vantaggio dei Lupi (39-21). Il tentativo di allungo viene interrotto da un buon break firmato Polanco, letale dal perimetro e in lunetta, Toniato aiuta a preservare la doppia cifra di vantaggio con alcune buone giocate in transizione, poi Picarelli brucia la retina con la bomba che chiude un gran primo tempo sul 52-35.

di 19 Galleria fotografica La partita dell'Assigeco al PalaBanca









TERZO QUARTO

Piacenza procede sulla falsariga dei primi due quarti e finalmente anche Fragonara si sblocca offensivamente (60-39). Ancora Polanco a tenere vive le ultime speranze di rimonta ospite, ma i Lupi continuano a spingere sull’acceleratore, Pirani fa la voce grossa nel pitturato e trova con costanza la lunetta (66-45). La tripla di Fragonara fa addirittura +22, poi Fernandez Lang risponde con la stessa moneta dal perimetro (71-52).

QUARTO QUARTO

L’Assigeco non perde la concentrazione e vuole chiudere il match, Vettori manda a bersaglio il jumper dalla media e poi Giunta chiude in sottomano il contropiede (80-54). Aguzzoli e Lynch-Daniels fanno il possibile per rendere meno pesante il risultato, ma anche Ermelani trova il fondo della retina per i Lupi (87-57). Sul finale di partita c’è tempo anche per l’ingresso in campo di Cattivelli e Olivieri, che strappano altri applausi al pubblico del PalaBanca fino alla sirena finale (91-59).

DATI STATISTICI

UCC Assigeco Piacenza: Alberto Fragonara 7 (2/2, 1/3), Enrico Vettori 16 (3/4, 2/4), Luca Toniato 8 (1/1, 2/5), Giovanni Poggi 11 (3/3, 1/3), Lorenzo Vanin 4 (1/3, 0/0), Simone Giunta 6 (1/5, 1/3), Matteo Picarelli 14 (2/4, 3/6), Massimiliano Ferraro 7 (2/2, 1/5), Federico Pirani 11 (4/8, 0/0), Matteo Ermelani 7 (1/2, 1/1), Gabriele Cattivelli 0 (0/1, 0/0), Stefano Olivieri 0 (0/1, 0/1)

Allenatore: Marcello Ghizzinardi (assistenti: Luca Ogliari, Ariele Zanella)

S4 Energia Vicenza: Thomas Aguzzoli 7 (3/6, 0/0), Nicolo’ Pellicano 3 (0/2, 1/1), Georges Tamani 6 (3/8, 0/0), Tomas Fernandez Lang 9 (0/1, 3/8), Oliver Lynch-Daniels 8 (1/8, 2/5), Sebastian Gonzalez 8 (1/2, 1/4), Nicolas Fajardo 6 (3/4, 0/1), Leon Polanco 12 (1/2, 2/3), Samuel Ojo NE, Pietro Cecchin NE, Jacopo Trova NE

Allenatore: Cesare Ciocca (assistenti: Roberto Villani, Vincenzo Liberale)

DICHIARAZIONE ALLENATORE

“Abbiamo giocato contro una squadra che aveva qualche defezione nel settore lunghi, ma paradossalmente quando abbiamo provato a sfruttare toppo questo vantaggio non abbiamo espresso la nostra migliore pallacanestro, fatta di azioni rapide per innescare i nostri tiratori. La prima in casa è sempre una partita pericolosa da certi punti di vista, l’approccio era fondamentale e chiunque è andato in campo l’ha fatto con determinazione, questa è la cosa più bella di questa domenica”.

Fotoservizio Monica Dallavalle