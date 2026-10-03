“Degrado, furti e droga nella zona di via Morigi”: esposto di 200 residenti. Zandonella “Intervenire”

A seguito del deposito in Comune di un esposto con circa duecento firme, il consigliere comunale Luca Zandonella (Lega) interviene per sollecitare l’amministrazione comunale: “Ho deciso di portare in Comune, con un’interrogazione al Sindaco, il documento sottoscritto da tanti residenti della zona compresa tra via Castagna, via Casella, via Emmanuelli e via Morigi. È una zona importante della città, che vive ogni giorno un flusso intenso di persone e di mezzi, perché lì ci sono la Casa di Cura, una residenza per anziani, la piscina Raffalda e la scuola elementare Pezzani. Quello che i cittadini denunciano va ascoltato: innanzitutto problemi di sicurezza e degrado che riguardano, in certe fasce orarie, la zona di ingresso della piscina che si trasforma in un luogo di ritrovo rumoroso, con schiamazzi, consumo di alcol e, a quanto segnalato, anche di sostanze stupefacenti, lasciando poi sporcizia di ogni genere”.

“Inoltre – continua Zandonella – i cittadini denunciano che nella zona si sono registrati ultimamente circa trenta furti di biciclette, oltre che alcune auto rubate o vandalizzate. C’è poi il problema relativo ad una scarsa manutenzione del Parco Giana Anguissola, che dovrebbe essere un gioiello per le famiglie e che invece viene descritto come sporco, con rami pericolanti e con un’area giochi che di notte viene usata come ricovero di fortuna. E’ doveroso quindi cercare di dare una mano in prima linea: per questo chiedo all’Amministrazione quali interventi intenda mettere in campo per restituire normalità alla viabilità di via Casella, se abbia intenzione di potenziare i controlli da parte della Polizia Locale, oltre che portare questo esposto all’attenzione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica in Prefettura. Chiedo inoltre se, come sollecitato dagli stessi residenti, si possa prevedere l’installazione di un sistema di videosorveglianza adeguato alla zona, che sarebbe un deterrente fondamentale”.

“Infine – conclude il consigliere della Lega – ho chiesto che vengano coinvolte Iren e le ditte che gestiscono il verde e le potature per una pulizia straordinaria e una manutenzione seria di tutta l’area. Duecento firme fanno capire quanto siano sentite le problematiche descritte: mi aspetto risposte concrete e impegni precisi a tutela dei cittadini per bene”.