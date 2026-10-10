Derby aspro, Piacenza stenta ancora troppo a centrocampo IL COMMENTO

Al termine di una partita aspra e combattuta, anche se non giocata su livelli tecnici di eccellenza (come vuole la tradizione dei derby), Fiorenzuola e Piacenza si dividono la posta in palio. Un risultato che non appaga la loro classifica, bisognosa di punti, anche se la loro prestazione incoraggia ottimismo. Il Fiorenzuola non voleva perdere e lo ha dimostrato gettando nella mischia un sano agonismo, cercando di occupare gli spazi che il Piacenza gli concedeva. Ha creato anche un paio di buone occasioni sulle quali è stata bravo il portiere Bruno, che, con il collega Libertazzi (eccellente prova da ex) sono da considerarsi i protagonisti della partita.