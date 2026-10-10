Derby aspro, Piacenza stenta ancora troppo a centrocampo IL COMMENTO
Al termine di una partita aspra e combattuta, anche se non giocata su livelli tecnici di eccellenza (come vuole la tradizione dei derby), Fiorenzuola e Piacenza si dividono la posta in palio. Un risultato che non appaga la loro classifica, bisognosa di punti, anche se la loro prestazione incoraggia ottimismo. Il Fiorenzuola non voleva perdere e lo ha dimostrato gettando nella mischia un sano agonismo, cercando di occupare gli spazi che il Piacenza gli concedeva. Ha creato anche un paio di buone occasioni sulle quali è stata bravo il portiere Bruno, che, con il collega Libertazzi (eccellente prova da ex) sono da considerarsi i protagonisti della partita.
Dal Piacenza ci si aspettava qualcosa di più specie a centrocampo, dove la manovra stenta a svilupparsi e costruirsi anche perchè i centrocampisti, a nostro avviso, sono eccessivamente lontani tra di loro e devono allargare il gioco facilitando il recupero dei difensori. Quindi una manovra in spazi più ristretti potrebbe essere più produttiva, perchè non sempre il buon Mustacchio può trovare lo spunto di successo. E Raffini deve entrare più spesso nelle manovra offensive. Per quanto riguarda il resto, la squadra sembra godere di buona salute e non traggano in inganno le quattro reti inflitte la volta scorsa al modesto Scanzorosciate; contro un seppur buono Fiorenzuola, la squadra di Franzini ha costruito poco (specie nel primo tempo), certamente non a sufficienza per una squadra che ha le giuste pretese di vittoria finale Così diventa molto importante il recupero di mercoledì a Milano, dove il Piacenza dovrà recuperare i punti persi oggi a Fiorenzuola.
Luigi Carini