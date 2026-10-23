Derby piacentino anche sotto canestro tra Fiorenzuola Bees e Assigeco

Dopo due vittorie consecutive l’UCC Assigeco Piacenza è incappata in una sconfitta casalinga contro la Rucker San Vendemiano. Una sfida equilibrata, dove gli avversari sono stati bravi a scavare l’allungo decisivo nel finale. Archiviato il match del PalaBanca, per la quinta gara di campionato i Lupi tornano in trasferta per il derby emiliano con i Fiorenzuola Bees, formazione già affrontata due volte in preseason, con la palla a due fissata per domenica 25 ottobre alle ore 18 sul parquet del PalArquato. Una gara che il playmaker Simone Giunta presenta come insidiosa, ma che può essere una preziosa opportunità per ritrovare subito la vittoria:

“Sarà sicuramente una sfida difficile. Abbiamo già affrontato Fiorenzuola due volte in preseason e, anche nelle prime giornate, ha dimostrato di poter competere con tutti. Noi vogliamo riscattarci e tornare subito alla vittoria. Per farlo dovremo alzare ancora di più il ritmo in transizione, attaccando più velocemente e cercando di mantenere sempre elevato il livello dell’intensità. Allo stesso tempo, dovremo essere bravi a limitare i loro punti di forza”.

Contro San Vendemiano è arrivata una sconfitta di misura. Cosa secondo te ha fatto la differenza in loro favore?

“È stata una partita per certi versi strana, sempre punto a punto e senza un vero padrone nei primi tre quarti. All’inizio dell’ultimo periodo loro hanno trovato un piccolo allungo e sono stati più bravi di noi a gestire il vantaggio. Abbiamo provato a rientrare, ma forse con troppa frenesia, mancando di lucidità. È un qualcosa che può capitare, soprattutto in questa fase iniziale: ora dobbiamo analizzare gli errori e tornare in palestra per lavorare ancora più duramente”.

A livello individuale e di squadra, sei soddisfatto di questo inizio di stagione?

“Onestamente a livello individuale non sono del tutto soddisfatto, posso e devo dare di più. In una squadra competitiva, dove tutti possono contribuire in maniera considerevole, è importante che ognuno trovi il proprio equilibrio. Io sono ancora alla ricerca del mio, ma sono fiducioso che le cose si sistemeranno. A livello di squadra siamo un gruppo affiatato di ragazzi giovani ma con una buona esperienza alle spalle. Quando troveremo i giusti equilibri individuali sono certo che ne beneficerà anche il rendimento collettivo”.

Dopo le prime quattro giornate di campionato, c’è qualche risultato o una squadra che ti ha particolarmente sorpreso rispetto ai pronostici estivi?

“Se devo fare un nome dico Ferrara, anche se conosco molto bene l’allenatore e alcuni giocatori ed ero consapevole che sarebbero potuti partire bene. In generale il campionato, come potevamo aspettarci, si sta dimostrando insidioso e imprevedibile: ogni partita può regalare risultati inaspettati”.

FIORENZUOLA BEES

Reduce da una salvezza al primo turno di playout, Fiorenzuola ha scelto di ripartire da solide basi per questa nuova stagione sportiva, confermando in panchina un allenatore di grande esperienza come Marco Del Re, insieme ad alcuni giocatori fondamentali per la conquista del mantenimento della categoria. Dopo le prime quattro giornate di regular season il bilancio della formazione gialloblù è di 1 vittoria e 3 sconfitte. Nonostante ciò, la squadra ha dato parecchio filo da torcere alla corazzata Brescia e a Ferrara, cedendo entrambe le volte solamente nel finale. Il quintetto dei Bees vede la presenza nel backcourt del talentuoso esterno Giacomo Cecchinato e del capitano Andrea Ambrosetti. A occupare lo slot di ala è l’ex Quarrata Amedeo Tiberti, mentre sotto canestro sono pronti a farsi valere Lorenzo De Zardo e Ilija Biorac, da diversi anni in maglia Bees. Dalla panchina come cambio degli esterni escono il classe 2005 Giorgio Franceschi, l’ex Lumezzane Emils Ivanovskis e i giovani Krisjanis Mazzburss e Olivers Krilkovs, mentre a dare manforte al reparto lunghi sarà il pivot Federico Lui.

In dubbio la presenza della guardia croata Paolo Marinelli, che nell’ultima gara contro Ferrara si è fermato dopo due minuti per un problema muscolare. Due gli ex di serata: nelle fila biancorossoblu il secondo assistente Ariele Zanella ha vissuto un’esperienza a Fiorenzuola dal 2020 al 2024, mentre Giorgio Franceschi ha vestito la maglia Assigeco nel 2022/2023, dividendosi tra settore giovanile e prima squadra.