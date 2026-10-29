“Dialoghi di pace”, a Piacenza le voci del Parents Circle Families Forum

Venerdì 30 ottobre alle ore 18, l’Auditorium Sant’Ilario di via Garibaldi 17 a Piacenza ospiterà l’evento pubblico “Dialoghi di pace: Parents Circle Families Forum”, con la partecipazione speciale di due rappresentanti del Parents Circle Families Forum (PCFF), l’organizzazione congiunta israelo-palestinese che dal 1995 riunisce oltre 800 famiglie colpite da un lutto legato al conflitto. I due membri del PCFF hanno perso entrambi un familiare stretto a causa del conflitto in Medio Oriente, uno in Israele e l’altro in Palestina, e hanno scelto di raccontare insieme la propria storia. Dialogherà con loro Matteo Corradini, ebraista e scrittore che dal 2002 si occupa di Shoah, antisemitismo e minoranze. Ad aprire l’incontro sarà Serena Groppelli, assessora alle politiche ambientali, partecipazione e identità territoriale del Comune di Piacenza.

Al centro della serata ci sarà così la “narrativa parallela”, il percorso con cui il PCFF porta nelle scuole, nei media e negli incontri pubblici le storie di perdita di israeliani e palestinesi, non facendo del proprio dolore un’arma, ma un ponte, trasformando il lutto in uno strumento di ascolto, empatia e cooperazione. Due storie diverse e due ferite identiche, accomunate dalla convinzione che la pace non sia un’utopia, ma un dovere che comincia dal riconoscimento del dolore dell’altro. In un momento segnato da profonde divisioni, anche nelle nostre città, e dal perdurare delle violenze in Medio Oriente, l’incontro vuole offrire alla cittadinanza uno spazio di ascolto e di confronto. L’appuntamento si inserisce nel ciclo di incontri avviato a gennaio, in cui la riflessione sulla Memoria si è aperta alla responsabilità civile, all’attenzione per i dimenticati, alle guerre in corso e alla cultura della pace: dalla Shoah alle giovani iraniane uccise dal regime, dalle Foibe all’Armenia e al Rwanda, fino all’attualità del conflitto tra Israele e Palestina. L’ingresso è libero e gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili.