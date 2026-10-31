“Diamogli una zampa”, nei negozi Esselunga la raccolta alimenti per cani e gatti in difficoltà

Torna nei punti vendita di Esselunga l’iniziativa “Diamogli una Zampa” per gli amici animali: sabato 31 ottobre i volontari della Federazione Italiana Associazioni Diritti Animali e Ambiente saranno presenti dalle 10 alle 18.30 in diversi negozi del gruppo, tra cui i supermercati di Piacenza in via Conciliazione e via Manfredi. I clienti che lo desiderano potranno così donare, presso i punti di raccolta che saranno allestiti, generi alimentari per aiutare cani e gatti in difficoltà. L’elenco completo dei punti vendita aderenti è disponibile sul sito www.esselunga.it .