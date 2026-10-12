“Diritto a stare bene”, la campagna per la salute mentale arriva anche a Piacenza

Foto di Maximilianovich via Pixabay

Giovedì 15 ottobre, alle ore 14 e 45, nella sede dell’Unione Commercianti-Confcommercio di Piacenza, in Strada Bobbiese 2, si terrà l’incontro aperto a tutta la cittadinanza “Abitare i contesti – La psicologia di territorio e il welfare nel mondo del lavoro, nella scuola e nella sanità territoriale”, promosso nell’ambito delle attività del Coordinamento nazionale Diritto a Stare Bene.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di approfondire il ruolo della psicologia nei contesti di vita quotidiana, dal mondo del lavoro alla scuola, fino ai servizi sanitari territoriali, mettendo a confronto esperienze e competenze diverse per riflettere su come rafforzare il benessere delle persone e delle comunità. Ad aprire gli interventi, alle ore 15, saranno Paride Braibanti, psicologo, e Francesco Maesano, Responsabile campagna Diritto a Stare Bene.

Alle ore 15.45 è prevista la tavola rotonda, moderata da Margherita Spezia, del coordinamento comunale Diritto a Stare Bene di Piacenza. Parteciperanno Katia Tarasconi, sindaca di Piacenza; il dott. Franco Pugliese, medico del lavoro; il dott. G. Luca Barbieri, direttore di Confcommercio Piacenza; e Michele Vaghini, segretario generale della CISL Parma e Piacenza.

Questo incontro segue quello svoltosi a Bologna sabato scorso 10 Ottobre in occasione della Giornata mondiale della salute mentale, dove attivisti e sostenitori da tutta la regione, da Piacenza a Rimini, si sono ritrovati alla Casa di Quartiere Katia Bertasi per “QuotidianaMente – Il diritto a stare bene nei luoghi della nostra vita”, primo evento regionale di Diritto a Stare Bene in Emilia-Romagna.

La campagna sostiene la legge di iniziativa popolare per un servizio pubblico e gratuito di psicologia: grazie alle oltre 71 mila firme raccolte, la proposta è arrivata in Senato.

La mattinata è stata dedicata a sport e benessere psicologico. In seguito vi e’ stato l’incontro con il coordinatore nazionale Francesco Maesano e con Paride Braibanti, del comitato tecnico-scientifico.

Nel pomeriggio il focus sulla scuola. Al centro la proposta di modificare l’impostazione di AscoltaMI, passando dai voucher per colloqui individuali a una presenza stabile dello psicologo nella comunità scolastica, capace di lavorare con studenti, docenti e famiglie e in raccordo con i servizi territoriali.

In questa direzione, Diritto a Stare Bene rilancia la raccolta firme a sostegno di una proposta di emendamento al bilancio regionale per finanziare psicologi stabili nelle scuole dell’Emilia-Romagna. L’obiettivo è dare continuità all’ascolto, alla prevenzione e agli interventi sul benessere e sulle relazioni, superando una risposta affidata soltanto a un numero limitato di colloqui.

I dati regionali mostrano quanto il tema sia necessario.

La ricerca regionale “Adolescenti in relazione”, pubblicata nel giugno 2025 e riferita al 2024, evidenzia la richiesta di una scuola più vicina alla vita reale, di maggiore ascolto e di minore pressione legata al carico di lavoro e alla valutazione. (regione.emilia-romagna.it). Sul versante sanitario, un’analisi pubblicata nel febbraio 2026 sulla rivista regionale “Sestante” documenta che i minori assistiti dai servizi di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza con almeno una diagnosi psicopatologica sono passati da 10.946 nel 2015 a 15.213 nel 2024, circa il 39% in più. (salute.regione.emilia-romagna.it). Margherita Spezia, coordinatrice comunale di Piacenza per la Campagna Diritto a Stare Bene, presente all’ incontro regionale afferma “Questa giornata ribadisce l’importanza di abitare i contesti perche’ il benessere psicologico si costruisce dove le persone vivono”.