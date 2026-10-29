Disagio giovanile, gli studenti incontrano don Burgio, cappellano del Beccaria

Nella maestosa ed affascinante Sala degli Arazzi della Galleria Alberoni oltre trecento studenti delle scuole superiori Respighi, Isii Marconi e Cassinari hanno incontrato don Claudio Burgio, cappellano del carcere minorile Cesare Beccaria di Milano. Don Burgio, nel suo intervento, ha toccato vari aspetti della vita all’interno del carcere minorile, raccontando episodi e varie esperienze. Dalla sua relazione sono scaturite profonde e significative riflessioni sul disagio giovanile, sul recupero dei valori sociali e sulle difficoltà di rinserimento nella comunità civile. Gli argomenti trattati hanno suscitato molto interesse nel pubblico, infatti diversi studenti sono intervenuti con domande e considerazioni sul tema.