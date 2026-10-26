DM Idrosanitaria VAP batte con sicurezza Reggio Emilia (3-0)

Seconda vittoria della Volley Academy Piacenza e primato in classifica mantenuto a pari punti in coabitazione con la Moglia Campagnola (RE). Nel debutto casalingo, la compagine guidata da Donato Maggipinto non impiega troppo tempo nel superare le avversarie reggiane dominandole in ogni fondamentale. “Siamo riusciti a mantenere un buon ritmo di gioco – ha riferito l’allenatore della VAP a fine gara – grazie a una battuta costante ed efficace, accompagnata da una buona ricezione e da una attenta fase offensiva. In attacco abbiamo lavorato bene soprattutto con gli esterni mentre dobbiamo ancora migliorare il coinvolgimento e l’efficacia delle centrali. Nel complesso siamo soddisfatti della prestazione ma sappiamo che ci sono ancora aspetti su cui lavorare per poter crescere ulteriormente”. Sabato prossimo la VAP sarà ospite a Carpi della Mondial Quartirolo (MO).