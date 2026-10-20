Domenica a Spazio 4 arriva il Mercatino di ottobre

Domenica 25 ottobre dalle 9 alle 17 arriva a Piacenza l’appuntamento di ottobre con il Mercatino di Spazio4 dopo il restart di settembre. Ad accogliervi ci sarà la lunga scia dei banchetti di riuso, il mercatino dei bambini, musica, la ciclofficina aperta per aiutarvi nelle vostre piccole riparazioni e tanto altro ancora.

Per l’appuntamento di domenica, il sesto del 2026, tornano, oltre ai numerosi banchi, anche lo SpazioStore dei Piccoli, il bar della Coop Infrangibile, l’apertura straordinaria della Ciclofficina Pignone dalle 9 alle 17, i sapori de “La Moretta Gipsy”, il Mercato della Terra dei Contadini Resistenti, il merchandising del Pollaio Sociale, oltre all’interminabile proposta di oggetti vintage, vestiti, chincaglierie varie e occasionissime nascoste in qualche scatolone, e un nuovo appuntamento anche con il Baratto Market fino alle 16. Oltre a questo si aggiunge un altro momento dedicato ai più piccoli infatti dalle 15.00 alle 17.00 arriva il laboratorio dal titolo “Foglie allegre che danzano nel vento d’autunno” con le Tagesmutter L’Arco-Domus, Elisa e Giulia, per i bambini dai 4 anni in su. Per informazioni: spaziostoremarket@gmail.com.