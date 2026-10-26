Domenica il derby Piacenza-Nibbiano, via alla prevendita dei biglietti: le informazioni

Il Piacenza Calcio comunica che i biglietti per la partita Piacenza Calcio-Nibbiano e Valtidone di domenica 1° novembre, con inizio alle ore 14.30 e valevole per la decima giornata di andata campionato serie D 2026/2027, saranno disponibili nei seguenti giorni ed orari:

Aperta la prevendità anche online : sarà possibile acquistare i tagliandi anche su Vivaticket (con una maggiorazione di 1,50€ equivalente al diritto di prevendita e con una maggiorazione del 10%) fino a domenica 1° novembre alle ore 14:30 (escluso il settore ospite, la cui prevendita chiude sabato 31 ottobre alle ore 19.

Il prezzo ridotto è valido per le donne, over 70 (70 anni compiuti) ed invalidi con percentuale dal 50 al 99%. Gli under 20 potranno acquistare i biglietti per i settori distinti e rettilineo dello stadio “Garilli” al prezzo di € 5, presentando il documento d’identità che dimostri l’effettiva età anagrafica al momento dell’acquisto. I bambini Under 12 devono essere accompagnati da un parente entro il quarto grado maggiorenne, in mancanza di documento d’identità è sufficiente attestato di nascita o tesserino sanitario. Gli abbonati alla Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, mostrando l’abbonamento della stagione sportiva 2026.2027 del Campionato Superlega presso la biglietteria dello stadio Garilli di Piacenza il giorno della partita, potranno acquistare i biglietti usufruendo delle seguenti tariffe: Distinti e Rettilineo prezzo unico 7€; Tribuna Laterale prezzo unico 12€.