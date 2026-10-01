Domenica la Festa del Donatore, Avis Piacenza premia 328 soci

Saranno 328 le donatrici e i donatori premiati da AVIS Comunale di Piacenza durante la Festa del Donatore 2026, in programma domenica 4 ottobre nella Sala degli Arazzi della Galleria Alberoni. Tra loro figurano 88 donne: una presenza significativa, che racconta il contributo delle donatrici alla vita dell’associazione e al sistema trasfusionale piacentino. La Festa del Donatore è aperta alla comunità e vuole ringraziare non soltanto chi dona, ma anche i volontari e i collaboratori che mettono a disposizione tempo e competenze per sostenere ogni giorno le attività associative. La cerimonia, con inizio alle ore 10, sarà l’occasione per riconoscere la continuità e il valore di un impegno concreto.

“Nel 2025 – fa sapere l’associzione i 2.583 donatori iscritti alla sezione cittadina hanno effettuato 4.690 donazioni di sangue intero, plasma e piastrine, mantenendo i livelli dell’anno precedente. Nello stesso periodo AVIS Comunale di Piacenza ha accolto 300 nuovi donatori. AVIS è una componente essenziale del sistema trasfusionale italiano. La donazione volontaria, periodica, anonima e gratuita permette di garantire sangue ed emocomponenti ai pazienti e di raccogliere il plasma necessario alla produzione di medicinali plasmaderivati. La presidente Daniela Magnani e il Consiglio direttivo ringraziano tutte le donatrici e i donatori della sezione piacentina, insieme ai volontari e ai collaboratori che rendono possibile l’attività dell’associazione”.

I riconoscimenti, assegnati in base agli anni di iscrizione e al numero di donazioni raggiunto, saranno così suddivisi.