Domenica la Festa del Donatore, Avis Piacenza premia 328 soci
Più informazioni su
Saranno 328 le donatrici e i donatori premiati da AVIS Comunale di Piacenza durante la Festa del Donatore 2026, in programma domenica 4 ottobre nella Sala degli Arazzi della Galleria Alberoni. Tra loro figurano 88 donne: una presenza significativa, che racconta il contributo delle donatrici alla vita dell’associazione e al sistema trasfusionale piacentino. La Festa del Donatore è aperta alla comunità e vuole ringraziare non soltanto chi dona, ma anche i volontari e i collaboratori che mettono a disposizione tempo e competenze per sostenere ogni giorno le attività associative. La cerimonia, con inizio alle ore 10, sarà l’occasione per riconoscere la continuità e il valore di un impegno concreto.
“Nel 2025 – fa sapere l’associzione i 2.583 donatori iscritti alla sezione cittadina hanno effettuato 4.690 donazioni di sangue intero, plasma e piastrine, mantenendo i livelli dell’anno precedente. Nello stesso periodo AVIS Comunale di Piacenza ha accolto 300 nuovi donatori. AVIS è una componente essenziale del sistema trasfusionale italiano. La donazione volontaria, periodica, anonima e gratuita permette di garantire sangue ed emocomponenti ai pazienti e di raccogliere il plasma necessario alla produzione di medicinali plasmaderivati. La presidente Daniela Magnani e il Consiglio direttivo ringraziano tutte le donatrici e i donatori della sezione piacentina, insieme ai volontari e ai collaboratori che rendono possibile l’attività dell’associazione”.
I riconoscimenti, assegnati in base agli anni di iscrizione e al numero di donazioni raggiunto, saranno così suddivisi.
|Benemerenza
|Premiati
|Requisiti
|Rame
|112
|3 anni di iscrizione e almeno 6 donazioni, oppure 8 donazioni
|Argento
|92
|5 anni di iscrizione e almeno 12 donazioni, oppure 16 donazioni
|Argento dorato
|52
|10 anni di iscrizione e almeno 24 donazioni, oppure 36 donazioni
|Oro
|26
|20 anni di iscrizione e almeno 40 donazioni, oppure 50 donazioni
|Oro con rubino
|33
|30 anni di iscrizione e almeno 60 donazioni, oppure 75 donazioni
|Oro con smeraldo
|5
|40 anni di iscrizione e almeno 80 donazioni, oppure 100 donazioni
|Oro con diamante
|7
|Superamento delle 120 donazioni
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di PiacenzaSera, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.