Donazione organi, il film piacentino “Briciole al cielo” proiettato alla Camera

Il film piacentino “Briciole al cielo” è ormai diventato il prodotto multimediale di riferimento quando si parla di donazione di organi. L’opera, scritta e diretta da Gian Francesco Tiramani per il Cineclub Piacenza G. Cattivelli, è stata invitata alla Camera dei deputati dove sarà proiettata martedì 6 ottobre nella prestigiosa biblioteca Nilde Iotti in occasione del convegno nazionale “Il SÌ alla donazione degli organi: speranza di vita per 8.000 persone in attesa”, organizzato da AIDO proprio in collaborazione con il Cineclub piacentino. L’evento vedrà la partecipazione di senatori, deputati, dirigenti della Rete Nazionale Trapianti, dirigenti di aziende ospedaliere di diverse regioni, figure di primo piano del Vaticano, medici, infermieri e tecnici sanitari da tutt’Italia. Non mancheranno anche testimonianze dirette di chi ha vissuto l’esperienza della donazione.

Al centro il cortometraggio che racconta la storia vera del piccolo Giordano tornato a vivere grazie al nuovo cuore, presentato con un nuovo format ideato sempre dal regista Tiramani. Da Piacenza, oltre al regista, arriveranno Valter Sirosi (Presidente del Cineclub), il Maestro Paolo Burzoni (autore delle musiche del film), Roberto Barocelli (post produzione musicale, chitarra e voce) e l’Avvocato Romina Sirosi. Il tutto sarà trasmesso in diretta dai canali della Camera dei deputati. Il film piacentino, destinato a sensibilizzare sull’importanza della donazione degli organi, è condiviso favorevolmente anche dalle comunità scientifiche, tanto che qualche giorno fa la Società Italiana Trapianti Organi (che riunisce i professionisti del settore) lo ha presentato durante il suo 49° congresso nazionale che si tiene a Bari. Dopo il recente servizio del Tg1, decine di migliaia di persone hanno avuto la possibilità di vederlo in tutto il mondo grazie alla messa in onda di Radiocom.tv, l’emittente destinata agli italiani nel mondo che ha studi in diversi Paesi europei.