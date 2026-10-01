“Dopo 25 anni aggiornato il regolamento della Polizia locale, presto la presentazione a Borgonovo”

È il Sindaco di Borgonovo Val Tidone a intervenire sulla discussione relativa al nuovo Regolamento di Polizia Urbana, dopo il post pubblicato, appena terminata la seduta di Consiglio, dal gruppo di minoranza Insieme per Borgonovo.

“Ho letto con attenzione quanto diffuso dalla minoranza dopo l’ultimo Consiglio comunale e credo sia doveroso fare chiarezza, soprattutto nei confronti dei cittadini. Il confronto con i consiglieri c’è stato, al pari di tutte le volte in cui si è portato in Consiglio Comunale l’approvazione degli altri regolamenti – sottolinea il Sindaco -. La settimana prima del Consiglio è stata convocata la conferenza dei capigruppo per condividere il documento e accogliere eventuali integrazioni e suggerimenti. “Invito i cittadini di Borgonovo a riascoltare la registrazione della seduta, resa pubblica per opportuna trasparenza sul canale YouTube del Comune, per verificare come si sono realmente svolti i fatti. Mi sorprende leggere, poche ore dopo, una ricostruzione nella quale l’Amministrazione viene descritta come indisponibile al dialogo e alla discussione”.

“Il precedente Regolamento di Polizia Urbana risaliva al settembre 2001, necessitava di modifiche e aggiornamenti che tenessero conto dei cambiamenti della società e delle esigenze del territorio per mettere la Polizia Locale nelle condizioni di poter intervenire, e sanzionare, comportamenti non rispettosi in ambito di sicurezza urbana, decoro e vivibilità, quiete e rumori, conduzione degli animali, gestione dei rifiuti e altro. La stesura e attuazione di tale regolamento, per la peculiarità della materia, è in capo alla Polizia Locale. Nel pieno rispetto delle diverse categorie economiche e dei cittadini, tutelati in ogni sezione di tale documento, deve essere chiaro che si tratta di un atto normativo di competenza esclusiva del Comune, che disciplina i comportamenti e le attività sul territorio dei cittadini, per tutelare la convivenza civile, la sicurezza urbana, il decoro e la quiete pubblica”. “Quando si amministra un paese bisogna avere la forza e il coraggio di prendere decisioni, nel rispetto del proprio ruolo e delle competenze in capo all’Ente che si rappresenta, e portarle avanti. Per il rispetto dell’intera collettività, serviva aggiornare le regole emanate dal Comune perché quelle vigenti risalivano addirittura al 2001. Nessuno lo aveva fatto prima. Come Amministrazione ci abbiamo lavorato con serietà, rispetto e coscienza: la nuova stesura di regolamento, redatta dal Comandante della Polizia Locale, è stata condivisa coi capigruppo, le integrazioni emerse sono state inserite e la versione definitiva è stata portata in Consiglio per ultima approvazione. Questo è il metodo di lavoro che si applica negli enti locali”.

Il Sindaco contesta quindi la rappresentazione secondo cui il regolamento sarebbe stato presentato «in fretta e furia» e che la richiesta della minoranza di sospendere i lavori sarebbe stata respinta dalla maggioranza senza possibilità di confronto. “Le cose – precisa – vanno raccontate per quello che sono avvenute in aula, una cosa è esprimere una posizione politica diversa, legittima e normale in un Consiglio comunale; altra cosa è dare ai cittadini una rappresentazione dei fatti che non trova, a mio avviso, corrispondenza nella discussione consiliare”. Il primo cittadino respinge anche l’accusa di una presunta volontà di chiudere il confronto con la cittadinanza. “Questa Amministrazione non ha mai avuto paura del confronto, sul tema della sicurezza, del decoro e della convivenza civile siamo pronti ad ascoltare qualsiasi proposta concreta. Presto verrà organizzato un incontro pubblico per presentare questo nuovo regolamento all’intera cittadinanza”. E conclude “Mi sembra inoltre poco utile trasformare ogni discussione amministrativa in una contrapposizione strumentale finalizzata alla mera campagna elettorale, i cittadini si aspettano da tutti noi serietà e concretezza. Il tema della sicurezza e, di riflesso, il regolamento di Polizia Urbana sono priorità per Borgonovo e meritano di essere discussi nel merito, non utilizzati come occasione di scontro politico”. .