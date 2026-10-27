Doppel, Femca CISL conquista la maggioranza assoluta nelle elezioni RSU

Netta affermazione della Femca CISL alle elezioni per il rinnovo delle RSU (rappresentanze sindacali unitarie) di Doppel, primaria realtà farmaceutica del territorio piacentino. La lista ha ottenuto 99 voti, e si è aggiudicata tre dei sei seggi disponibili. Due sono andati alla CGIL e uno alla UIL. Un risultato che la Femca CISL legge come un “pieno mandato di rappresentanza, in un momento decisivo per lo stabilimento”.

Nei prossimi mesi, e solo dopo il via libera di AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco), le realtà di Cortemaggiore, Rozzano e DOC confluiranno in un’unica azienda, DMXPharma. Tra le elette RSU c’è Barbara Tinelli, confermata RSU con 27 voti, che commenta: «L’affermazione della nostra proposta nelle urne aiuta una unità necessaria, dato che ci verrà chiesto, per la riorganizzazione aziendale, di armonizzare le contrattazioni di secondo livello: dovremo rivedere tutti i punti, sia sul piano economico sia su quello normativo, in chiave migliorativa». La partita sarà aperta dal rinnovo del PDR, il premio di risultato. «Cercheremo di rinnovarlo in maniera significativa», conferma Alessandra Panci, dirigente sindacale della Femca CISL Piacenza. «Pensiamo soprattutto alla malattia: l’ultimo accordo è stato debole su questo aspetto, l’azienda ci è venuta incontro, ma vogliamo tutelare il maggior numero possibile di persone fragili. Si unirà a noi anche il lavoro di altri due stabilimenti, quindi ci sarà molto da fare per migliorare e tenere sotto controllo i diritti dei lavoratori di tre aziende che abbracciano moltissime persone».