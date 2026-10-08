Doppia inaugurazione a Cadeo: fine lavori sul Chiavenna e il ritorno della storica “fontanella”

Una doppia inagurauzione a Cadeo, con il completamento dei lavori sul torrente Chiavenna e il ritorno della storica “fontanella”. L’intervento sul Chiavenna – iniziato alla fine del 2022 e concluso nella primavera di quest’anno, ha interessato circa un chilometro di corso d’acqua, con opere finalizzate a contenere la portata durante le piene; al taglio del nastro a Roveleto hanno parteciparto gli amministratori comunali di Cadeo, guidati dalla sindaca Marica Toma, il consigliere regionale Luca Quintavalla, il consigliere provinciale Gabriele Scagnelli e Cristian Ferrarini, responsabile area della Protezione Civile Piacenza e Parma. La sindaca Marica Toma ha ricordato la storia del torrente e le paure vissute dalla comunità durante le piene: «Il Chiavenna ha fatto paura negli anni. Ci sono state notti con campanelli da suonare, corse per mettere in salvo auto, fango ostinato da ripulire. Con questo intervento la Regione ci è venuta incontro e ne siamo grati». L’investimento è stato importante, di circa 1,7 milioni e il consigliere Quintavalla ha sottolineato l’importanza di investire in manutenzione e prevenzione del rischio idraulico, anche alla luce dei cambiamenti climatici: «Siamo molto bravi a intervenire nelle emergenze, ma pecchiamo spesso sulla programmazione».