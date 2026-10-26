Doppia vittoria in serie C per le ragazze della Teco Cattina

PER IL CORTEMAGGIORE VITTORIE CONTRO SIDEMAC PARMA E VIRTUS CASALGRANDE – Parte bene anche il campionato femminile di tennistavolo per la Teco Cattina: nel primo concentramento disputato a Bologna, la formazione di Cortemaggiore ha ottenuto due rotonde vittorie contro Sidemac Parma e le reggiane della Virtus Casalgrande. Cortemaggiore entra così nel tabellone principale per giocarsi la qualificazione ai play off, per la promozione in serie B femminile. In campo sono scese le due giovani Anastasia e Ylisabeta Ashyrova, con Natalia Riabchenko. Nella rosa è stata inserita anche Silvia Solvi.