Doppia vittoria in serie C per le ragazze della Teco Cattina
La formazione di Cortemaggiore ha ottenuto due rotonde vittorie contro Sidemac Parma e le reggiane della Virtus Casalgrande
PER IL CORTEMAGGIORE VITTORIE CONTRO SIDEMAC PARMA E VIRTUS CASALGRANDE – Parte bene anche il campionato femminile di tennistavolo per la Teco Cattina: nel primo concentramento disputato a Bologna, la formazione di Cortemaggiore ha ottenuto due rotonde vittorie contro Sidemac Parma e le reggiane della Virtus Casalgrande. Cortemaggiore entra così nel tabellone principale per giocarsi la qualificazione ai play off, per la promozione in serie B femminile. In campo sono scese le due giovani Anastasia e Ylisabeta Ashyrova, con Natalia Riabchenko. Nella rosa è stata inserita anche Silvia Solvi.
TECO CATTINA CORTEMAGGIORE-SIDEMAC PARMA 5-0
ASHYROVA Y – FURLOTTI 3-1 11-7/9-11/11-5/11-9
ASHYROVA N – CALVANI 3-0 11-4/11-1/11-3
ASHYROVA N – RIABCHENKO / FURLOTTI-COLAVECCHIO 3-0 11-4/11-7/11-4
ASHYROVA N – COLAVECCHIO 3-0 11-6/11-5/11-1
ASHYROVA Y -CALVANI 3-0 11-2/11-6/11-5
TECO CATTINA -VIRTUS CASALGRANDE 5-0
ASHYROVA Y – SALATI 3-0 11-5/11-5/11-6
ASHYROVA N – BOHSLAVA M 3-0 11-4/11-1/11-5
ASHYROVA N – RIABCHENKO/ SALATI-GIAMPIETRI 3-0 11-3/11-4/11-7
ASHYROVA N – SALATI 3-0 11-3/11-6/11-7
ASHYROVA Y – DEBBI E 3-0 11-9/11-5/11-3
Sempre ad Argelato, nel fine settimana, si è disputata la prima prova giovanile valida per le qualificazioni ai campionati italiani giovanili, anche in questo caso ottimi risultati per la Teco:
UNDER 15 FEMMINILE
1° POSTO ASHYROVA ANASTASIA
UNDER 17 FEMMINILE
1° POSTO ASHYROVA YELISABETA
UNDER 13 MASCHILE
6°POSTO BOVOLENTA TOMMASO
UNDER 19 MASCHILE
3° POSTO EL AAZRI MOHAMED
UNDER 21 MASCHILE
3° POSTO ARMANI LORENZO