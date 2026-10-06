Doppio test con il sorriso per la Canottieri Ongina

I gialloneri piegano 3-1 i giovani della Gas Sales Bluenergy e Busseto – Nella scorsa settimana, la Canottieri Ongina (formazione piacentina di serie B maschile) ha sostenuto un doppio allenamento congiunto, con i due test vinti con il punteggio di 3-1 rispettivamente e nell’ordine contro i giovani della Gas Sales Bluenergy e contro il Busseto. Ecco i dettagli.

La settimana della Canottieri Ongina si era aperta mercoledì con il derby informale contro i giovani pari categoria (B maschile) della Gas Sales Bluenergy, superati in quattro set. Nella metà campo giallonera, spiccano i 17 punti di Alex Reyes, firmatario anche di 5 degli 11 ace di squadra.

CANOTTIERI ONGINA-GAS SALES BLUENERGY B 3-1

(25-14, 25-22, 25-22, 18-25)

CANOTTIERI ONGINA: Cormio 13, Imokhai 3, Miranda 13, Reyes 17, Rahmati 5, Mandoloni 1, Rosati (L), Sala (L), Mari 5, Belfanti, Ruggeri 7, Cucchi 4, Colangelo. All.: Bruni

GAS SALES BLUENERGY B: Leombroni 2, Veneziani 2, Tanev 7, Bozzetti 8, Kotlar 5, De Santis, Maffini (L), Cherrez (L), Bonetti, Cheapa 2, Destro 14, Fraleone 4, Aquino, Ozzi 7, Filagrana 1. All.: Antonucci

Altra buona uscita informale per la Canottieri Ongina, che venerdì sera al palazzetto di via Edison a Monticelli ha superato 3-1 il Busseto al termine di un test intenso. I gialloneri di casa l’hanno spuntata nei primi tre parziali, chiudendo 27-25 e 25-23 i primi due set e 25-22 il terzo, mentre i verdiani hanno conquistato la quarta frazione (22-25) supplementare giocata di comune accordo.

“E’ stata una partita che ci serve – il commento del vice allenatore Fausto Perodi, che ha guidato la squadra complice l’indisponibilità di Gabriele Bruni – Busseto è una squadra sempre sul pezzo che sbaglia poco e ti induce a giocare più di una volta per chiudere l’azione. Sarà utile perché in campionato troveremo diverse formazioni simili. Abbiamo avuto qualche difficoltà perché volevamo chiudere il colpo, è un po’ il nostro difetto anche perché siamo più attaccanti che attendisti, ma siamo sulla strada giusta. Riusciamo ad allenarci al completo e stiamo raggiungendo una discreta forma. Cerchiamo di arrivare in forma all’esordio e proveremo a fare passi avanti già nella prossima uscita”. Prossimo appuntamento, sabato alle 17 a Scanzorosciate per un altro test pre-campionato.

CANOTTIERI ONGINA-BUSSETO 3-1

(27-25, 25-23, 25-22, 22-25)

CANOTTIERI ONGINA: Cormio 9, Imokhai 10, Miranda 13, Reyes 8, Cucchi 11, Mandoloni 1, Rosati (L), Mari 3, Belfanti, Ruggeri 6, Rahmati 3, Sala (L), Colangelo 1. All.: Perodi

BUSSETO: Ferrari 6, Bucciarelli 7, Bartoli 19, Piazzi L. 7, Venturini 3, Kolev 6, Gilioli (L), Mezzadri 3, Testagrossa 6, Ramelli, Veneziani (L), Tramelli 3, Pontoglio 5. All.: Piazzi S.

Nella foto, il gruppo della Canottieri Ongina contro Busseto

Ufficio stampa Canottieri Ongina