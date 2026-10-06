Due caprioli investiti sulle strade, danni alle vetture e animali soccorsi

Due caprioli investiti sulle strade piacentine: l’intervento dei carabinieri per assistere gli automobilisti e soccorrere gli animali – Due distinti episodi di investimento di animali selvatici hanno richiesto, nella giornata di lunedì 5 ottobre, l’intervento e l’ausilio dei carabinieri nel territorio provinciale. Il primo episodio si è verificato nelle prime ore del mattino, alle 6 e 30 circa, lungo la Strada Statale 45 della Val Trebbia, nel territorio di Bobbio, dove un automobilista ha segnalato al Numero Unico di Emergenza 112 di aver accidentalmente investito un capriolo all’altezza dell’incrocio per Cassolo. L’animale, nonostante l’impatto, risultava ancora in vita. Ricevuta la segnalazione, i militari dell’Arma hanno fornito all’automobilista tutte le indicazioni necessarie per gli adempimenti conseguenti all’incidente e hanno contestualmente provveduto ad attivare il Centro Recupero Animali Selvatici di Niviano, affinché personale specializzato potesse intervenire per prestare soccorso all’animale ferito.

Un secondo investimento è stato segnalato alcune ore più tardi nel territorio di Castel San Giovanni, lungo la Strada provinciale 10R, dove un’altra automobilista aveva urtato un capriolo con la propria vettura. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della Stazione di San Nicolò a Trebbia, che ha prestato assistenza alla conducente ed effettuato gli accertamenti del caso, constatando i danni riportati dalla parte anteriore dell’autovettura. Nel corso delle verifiche è stata inoltre rilevata, lungo il tratto interessato, la presenza della specifica segnaletica stradale di pericolo per l’attraversamento di animali selvatici. Anche in questo caso è stato attivato il Centro Recupero Animali Selvatici di Niviano.

Gli interventi – sottolinea il comando provinciale – testimoniano ancora una volta l’attività quotidiana dell’Arma non soltanto nell’ambito della sicurezza stradale, ma anche nell’assistenza ai cittadini coinvolti in eventi imprevedibili e nel tempestivo raccordo con gli enti competenti per la tutela e il soccorso della fauna selvatica.