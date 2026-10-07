Finalmente ci siamo! La coppia di perturbazioni attese nelle prossime 36-48 ore manderà definitivamente a casa la lunga coda estiva che ha fatto seguito ad una stagione calda fuori dagli schemi, non solo per l’Italia, ma per tutta Europa. La retroguardia della perturbazione attesa tra giovedì 8 e venerdì 9 ottobre introdurrà aria decisamente più fresca che farà scendere le temperature ad iniziare dalle regioni settentrionali.

Satelliti 3BMeteo

Le perturbazioni in area mediterranea sono due, precedute da una linea di instabilità che al momento sta interessando il basso Tirreno. La prima perturbazione interesserà il centro-nord tra la sera di mercoledì e la notte successiva; la seconda perturbazione interesserà tutta l’Italia tra giovedì 8 e venerdì 9 ottobre. Tempo in peggioramento al nord-ovest con piogge su Piemonte ed ovest Lombardia. Temporali sul Mar Ligure, con locali estensioni alla costa centro-orientale della regione. Piogge sparse anche sull’appenino emiliano e piacentino. Qualche rovescio in arrivo sull’alta Toscana in tarda serata. Sul resto d’Italia situazione in temporaneo migliore.

L’Italia nella giornata di giovedì 8 ottobre, presenterà pioggia a carattere abbastanza puntiforme e precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale. Non tutte le regioni verranno quindi coinvolte da fenomeni. Rovesci tra alto Piemonte ed alta Lombardia. Temporali su Cuneese ed Appennino Ligure; rovesci e temporali sparsi tra centro-est Lombardia, nord Veneto, Trentino e Friuli-Venezia Giulia; più sporadici i fenomeni sul resto del nord-ovest ed assenti sulla Romagna. Temporali possibili anche sull’Appennino Tosco-Emiliano, piacentino e sulla Sardegna centro-settentrionale.

Venerdì 9 ottobre la retroguardia della seconda perturbazione formerà una depressione tra il Mar Ligure e l’alto Tirreno che attirerà aria fresca in direzione dell’Italia. Diverse situazioni temporalesche interesseranno l’Italia. Sul nord-ovest, dopo le ultime piogge tra la Lombardia ed il Piemonte che cadranno tra la notte e la prima mattinata, il tempo tenderà a migliorare anche se resterà una diffusa nuvolosità con poche schiarite. Fine settimana migliore con clima molto più fresco soprattutto di notte e al mattino.

IN DETTAGLIO a Piacenza per il periodo da giovedì 8 a domenica 11 ottobre 2026:

Giovedì 8 ottobre giornata marcatamente autunnale e instabile. Il cielo si presenterà coperto con piogge diffuse e rovesci intermittenti per gran parte del giorno, localmente anche a carattere temporalesco nel pomeriggio. Temperature: In sensibile calo diurno a causa della perturbazione; la massima toccherà i 21°, mentre la minima si attesterà sui 14° (o 16° nelle aree urbane).

Venerdì 9 ottobre continua la fase instabile nella prima parte della giornata con piogge residue e nubi compatte. Nel corso del pomeriggio si assisterà a una progressiva attenuazione dei fenomeni con le prime timide schiarite. Temperature: Massima stazionaria intorno ai 20°, con una minima mattutina più fresca che scenderà a 11° (fino a 13° in città).

Sabato 10 ottobre deciso e netto miglioramento grazie alla rimonta dell’anticiclone. Il fine settimana si aprirà con una splendida giornata in prevalenza soleggiata e cieli sereni o poco nuvolosi. Possibili banchi di nebbia o nubi basse nelle primissime ore del mattino in parziale sollevamento. Temperature: Clima molto gradevole di giorno con massima in risalita a 21°. Minima frizzante all’alba stabile sui 11° (con picchi più freddi intorno ai 10° nelle aree rurali).

Domenica 11 ottobre giornata caratterizzata da una maggiore variabilità. Il transito di nuvolosità medio-alta renderà il cielo prevalentemente nuvoloso o con nubi sparse, ma il tempo si manterrà del tutto asciutto senza rischio di pioggia. Temperature: Massima costante sui 20° (con punte fino a 22° a seconda dell’irraggiamento) e minima stazionaria a 11°.

Stefano Cavanna

Fonti: meteolive.it – ilmeteo.it – 3BMeteo.it – Meteo AM – ArpaE