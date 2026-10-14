Durante i controlli spunta un coltello a serramanico, rimpatriato 25enne con precedenti

Nel pomeriggio del 13 ottobre, a seguito di un mirato servizio di controllo straordinario del territorio, i poliziotti della Questura di Piacenza hanno fermato tre persone presenti nei Giardini della Libertà, in via Santa Franca. Durante gli accertamenti svolti insieme al Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia, è stato trattenuto un cittadino straniero irregolare di nazionalità egiziana, di 25 anni, sprovvisto di documenti, che a suo carico aveva precedenti per lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale e reati in materia di sostanze stupefacenti.

In attesa di essere accompagnato in Questura per l’identificazione, alla richiesta degli agenti di dichiarare l’eventuale possesso di armi od oggetti atti ad offendere, il 25enne ha estratto con una mossa fulminea dalla tasca del giubbotto un coltello a serramanico, lanciandolo oltre la recinzione del parco. Gli operatori così hanno recuperato e sequestrato il coltello. L’uomo è stato accompagnato presso gli uffici della Questura di Piacenza, dove è stato sottoposto ai rilievi fotosegnaletici e dattiloscopici e segnalato all’Autorità giudiziaria per la violazione dell’articolo 4 della legge 110/1975. L’uomo è stato messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione e trasferito dal personale della Questura di Piacenza al Centro di permanenza per i rimpatri (CPR) di Milano per il successivo rimpatrio nel Paese d’origine.