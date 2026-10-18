E’ del River il primo derby stagionale contro Pavidea Ardavolley (0-3)

Mister Carbonetti schiera il seguente starting-six: diagonale Mozzi/Euclidi, bande Cappellini e Gionelli al centro Molinaroli e Rolleri ed infine Viaroli a presidiare la seconda linea. L’approccio alla gara è migliore per le ospiti che, con Rolleri e Gionelli in evidenza allungano (1-3 e 3-7); è Cappellini a firmare con un bell’attacco il massimo vantaggio (5-10). Ora le padrone di casa approfittano di un inspiegabile passaggio a vuoto delle rivergaresi e con un parziale di 10-1 ribaltano il punteggio (15-11). Finalmente arriva la reazione ospite che con gli attacchi di Euclidi e Gionelli uniti all’ace di Cappellini si riportano sotto (14-15). L’aggancio si concretizza grazie ad un muro della giovane Euclidi (16-16). Ora è l’italo-argentina Bertona a prendere per mano le compagne e con due ace consecutivi allunga nuovamente (19-16). L’allenatore ospite chiama il secondo time-out ed impartisce le indicazioni del caso che hanno immediatamente effetto e si concretizzano nel break decisivo (19-23 – due attacchi vincenti a testa di Gionelli e Rocca, uniti a tre errori avversari). Le trebbiensi chiudono il parziale a proprio favore grazie all’attacco vincente di Molinaroli (20-25).

Si riparte e l’allenatore ospite inserisce Pedrazzini ed i primi scambi sono in equilibrio (2-2, 4-3 e 6-6). E’ una bella fast del centrale Pedrazzini a firmare l’allungo ospite (6-9); il RIVER DECALACQUE mantiene qualche punto di vantaggio (9-11 e 12-13). La formazione valdardese trova la parità grazie ad ace dell’onnipresente Bertona (14-14). Gli attacchi di Rocca ed Euclidi, uniti ad alcuni errori ospiti, permettono la nuova fuga ospite (17-21); l’ARDAVOLLEY si riporta sotto (19-22 e 21-23). Un errore dalla linea dei nove metri di Bertona consegna il set-point alle ospiti (21-24), tuttavia le padrone di casa hanno la forza di riportarsi sotto (23-24). Ci pensa Gionelli a chiudere il set, grazie ad una diagonale vincente (23-25).

Nel terzo parziale mister Carbonetti ruota ancora i centrali, dando spazio a Pedrazzini e Molinaroli; sono le trebbiensi a partire bene (0-3), ma le padrone di casa non ci stanno (3-3). Ora sono Cappellini e Pedrazzini a mettersi in evidenza (3-6); in questa fase di gioco le trebbiensi sono brave a mantenere un discreto margine di vantaggio (4-8, 6-10 e 9-13). Le padrone di casa, con le spalle al muro, reagiscono e, grazie alla solita Bertona, ricuciono lo strappo (15-15 e 17-17). Le ragazze del presidente Tiboni, grazie a Boiardi e Molinaroli, mettono a segno un ulteriore allungo (18-22), tra le fila valdardesi le ultime ad arrendersi sono Valla e Martino (20-22), tuttavia un muro di Euclidi e due attacchi al centro di Pedrazzini, consegnano set e partita al RIVER DECALACQUE (20-25).

Una buona prestazione corale per la formazione trebbiense, anche se ovviamente non si è visto il miglior RIVER. Prossimo turno in programma venerdì 23 ottobre al Palarebecchi quando riceveremo la visita della formazione reggiana del JOVI VOLLEY, anch’essa vincitrice all’esordio; partita da non perdere.