E’ stato il settembre più caldo degli ultimi 155 anni: quasi tre gradi sopra la norma

Settembre 2026 ha costituito il prolungamento di un’estate di caldo straordinario. Dei record superati tra maggio e agosto avevamo ampiamente disquisito qui, ma anche il mese che si è appena concluso non è stato da meno. Secondo i dati meteo raccolti a Piacenza dall’Osservatorio Alberoni, la temperatura media mensile ha raggiunto i 22,8 gradi, ben più 2,9 rispetto alla norma del trentennio 1991-2020, eguagliando il primato del settembre 2011.

Pertanto si è trattato del settembre più caldo in 155 anni di misure insieme al caso di 15 anni fa. Si segnalano inoltre le temperature massime giornaliere più elevate per un mese di settembre, 35,3 gradi e 35,4 rispettivamente nei giorni 4 e 5 (superano il precedente record di 34,7 del 6 settembre 2008). Se allarghiamo lo sguardo all’intero quadrimestre giugno-settembre 2026, con una media di 26,2 gradi (anomalia +3,1) supera con ampio margine il precedente record di caldo del 2003 (25,6).

Quanto alle soglie termiche giornaliere per la caratterizzazione del caldo, il conteggio definitivo da inizio anno indica: 68 notti “tropicali”, con la temperatura minima sopra i 20 gradi (superato il 2003 anche in questo caso, 67 giorni) 2 notti “equatoriali”, con la minima addirittura superiore ai 25 gradi. Come precisa il report elaborato dalla Società Meterologica Italiana, ente responsabile tecnico-scientifico dell’Osservatorio Alberoni di Piacenza, si tratta di eventi sconosciuti fino a due decenni fa, e in seguito si erano verificati solo altri tre casi: 14/8/2003, 7/7/2015 e 31/7/2020). Nel complesso nel 2026 abbiamo vissuto 98 giorni “estivi”, con la massima oltre i 30 gradi (dato che supera il 2003, 94 giorni) e ben 48 giorni con la massima oltre i 35 gradi (supera ampiamente il 2003, 38 giorni).

Non solo caldo anomalo, ma anche precipitazioni scarse in settembre: totale mensile di 32,2 millimetri di pioggia (meno 61% rispetto alla norma 1991-2020), una quantità peraltro concentrata nell’unico evento perturbato del 9-10. Da inizio anno si sono registrati 405 mm di precipitazioni con un ‘anomalia di meno 27%. Tuttavia la situazione è ancora lontana dal minimo storico di 240 mm del gennaio-settembre 1952.