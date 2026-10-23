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Ecco il Punto Salute di Marsaglia “Da novembre ambulatorio per le patologie croniche”

23 ottobre 2026 | 13:48
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di Redazione

Redazione

Ecco il Punto Salute di Marsaglia &#8220;Da novembre ambulatorio per le patologie croniche&#8221;

Al taglio del nastro presente anche Massimo Fabi, assessore alle Politiche per la salute della Regione Emilia-Romagna

Giovedì 22 ottobre alle 17 a Marsaglia, in piazza Severino Balletti 2, è stato inaugurato ufficialmente il nuovo Punto Salute. Nella struttura, che nasce dalla collaborazione tra l’Azienda sanitaria e l’Amministrazione comunale di Corte Brugnatella con il coinvolgimento del Comune di Cerignale, è già attivo come primo servizio un punto prelievi. L’obiettivo è quello di “sviluppare progressivamente una risposta sanitaria sempre più vicina ai bisogni della popolazione, inserendo questi presidi nella rete territoriale in collegamento con infermieristica di comunità, assistenza domiciliare, medicina generale, percorsi per la cronicità e futura Casa della comunità di Bobbio”.

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Al taglio del nastro erano presenti Massimo Fabi, assessore alle Politiche per la salute della Regione Emilia-Romagna, Paola Bardasi, direttore generale dell’Azienda Usl di Piacenza, Renato Bertonazzi, sindaco di Corte Brugnatella, Monica Patelli, presidente della Provincia di Piacenza, Roberto Reggi, presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano, e Stefano Nani, direttore del Distretto di Ponente.

A novembre partirà l’ambulatorio infermieristico dedicato alle persone con patologie croniche e nel 2027 saranno attivate ulteriori prestazioni infermieristiche. «La distanza dai grandi centri non deve trasformarsi in distanza dai servizi e dalle opportunità di salute», ha ricordato il direttore generale Paola Bardasi. Perché portare la sanità più vicino alle persone significa anche questo: rendere più semplice la vita quotidiana di chi abita nei territori montani. (foto dai social Ausl Piacenza) 

 

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