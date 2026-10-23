Ecco il Punto Salute di Marsaglia “Da novembre ambulatorio per le patologie croniche”

Giovedì 22 ottobre alle 17 a Marsaglia, in piazza Severino Balletti 2, è stato inaugurato ufficialmente il nuovo Punto Salute. Nella struttura, che nasce dalla collaborazione tra l’Azienda sanitaria e l’Amministrazione comunale di Corte Brugnatella con il coinvolgimento del Comune di Cerignale, è già attivo come primo servizio un punto prelievi. L’obiettivo è quello di “sviluppare progressivamente una risposta sanitaria sempre più vicina ai bisogni della popolazione, inserendo questi presidi nella rete territoriale in collegamento con infermieristica di comunità, assistenza domiciliare, medicina generale, percorsi per la cronicità e futura Casa della comunità di Bobbio”.