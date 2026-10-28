Educazione finanziaria nelle scuole superiori, premiati i progetti degli studenti

Con la regìa dell’associazione Piacenza Europa e del suo presidente Eduardo Paradiso, si è svolta presso la sala dell’Associazione degli Industriali la premiazione del concorso sull’educazione finanziaria tra le scuole superiori della provincia, giunto alla sua quinta edizione. Partner dell’iniziativa l’Università Cattolica del S.Cuore e la Banca di Piacenza che ha messo a disposizione il premio di 1000 euro per ciascuna scuola. Partner nazionali CONSOB, FEDUF, IOSCO, un’organizzazione internazionale delle commissioni sui titoli di cui l’associazione piacentina fa parte.

Dopo i saluti dei diversi partner, ai quali si sono aggiunti Confindustria Piacenza e la sede locale della Banca d’Italia, dai quali sono emersi l’importanza che viene attribuita all’educazione finanziaria per una scuola con un curricolo che manca di economia come contributo formativo per tutti gli allievi, per raggiungere una consapevolezza che contribuisce al dialogo tra i giovani, la società e il mondo del lavoro. Si è parlato di fiducia tra persone e generazioni che sta alla base dello scambio finanziario e dei rischi che si corrono affidandosi all’informazione digitale. Sugli investimenti è intervenuta la relazione del prof. Luca Bagato dell’Università Cattolica, che ha richiamato il ruolo delle istituzioni per regolare il sistema economico, il funzionamento dei mercati, azionario per quanto riguarda le aziende e obbligazionario per gli stati, ponendo attenzione alla grande bolla tecnologica nella quale siamo immersi. La storia dei mercati – ha ribadito il relatore – è la storia degli stati e la visione elaborata fa da orizzonte per gli investimenti. L’importanza della formazione per rendere autonomi i soggetti e le scelte nella gestione finanziaria.

I premi sono andati agli studenti del liceo classico “Gioia” con una ricerca sui bilanci familiari per vedere se “ce la faccio a vivere da solo”. Oltre agli aspetti economici per una scuola che non ha tale disciplina nel curricolo sono state prodotte prove di scrittura narrativa su tali argomenti. Il liceo scientifico “Respighi”, insieme al Laboratorio di Economica Locale dell’Università Cattolica di Piacenza, ha somministrato un questionario a 144 famiglie per verificare i bisogni che danno origine agli investimenti ed alla loro diversificazione, oltre all’atteggiamento che hanno nei confronti del risparmio. La ricerca è stata realizzata per verificare le competenze di cittadinanza ed integre tali argomenti nel curricolo dell’educazione civica. L’Istituto Superiore Economico “Romagnosi” ha ragionato sul rapporto risparmio-investimenti, a partire da ciò che si ha, cioè il reddito.

I materiali prodotti, come per gli anni scorsi, sono stati posti nella vetrina on line della CONSOB. Gli studenti che hanno partecipato avranno crediti per la conclusione del loro percorso. Il lavoro proseguirà anche per il prossimo anno con l’intervento di tutti gli istituti della provincia; una novità riguarderà la possibilità per coloro che si iscriveranno alla facoltà di economia dell’Università Cattolica di Piacenza, previa il superamento di una prova, di beneficiare di crediti universitari. (Gian Carlo Sacchi)

Nota stampa della Banca di Piacenza

La Sala convegni di Confindustria ha ospitato la premiazione dei vincitori della borsa di studio “Finanza, una storia da raccontare: dal baratto alla finanza digitale”, riservata agli studenti delle scuole superiori di II grado di Piacenza, che hanno partecipato al corso di educazione finanziaria di Consob (Liceo Gioia, Liceo Respighi, Istituto Romagnosi, Licei Colombini, Polo Volta Castelsangiovanni, Isii Marconi, Liceo San Benedetto). Un’iniziativa denominata “Progetto Piacenza – L’educazione finanziaria per tutti”, giunta alla sua quinta edizione, coordinata da Eduardo Paradiso e promossa da Banca di Piacenza, Consob, Università Cattolica, FEduF, in collaborazione con Confindustria e Banca d’Italia. Più di centocinquanta gli studenti presenti. Gli esperti della Consob hanno formato i docenti delle scuole superiori, i quali a loro volta hanno in seguito avviato i corsi di Educazione finanziaria nei rispettivi istituti, utilizzando materiale fornito dalla Consob.

I lavori dell’intensa mattinata sono stati coordinati dal prof. Paolo Rizzi, del Laboratorio di economia locale della Cattolica e da Eduardo Paradiso. Interventi di saluto sono stati portati dal direttore di Confindustria Luca Groppi («Stiamo dedicando parte delle nostre attività al dialogo con il mondo della scuola raccordandoci con le istituzioni (banca di territorio, Consob, FEduF), perché il futuro è nelle mani dei giovani e lì fuori c’è bisogno di loro»; dal vicepresidente della Banca di Piacenza Domenico Capra («La banca di territorio ha al centro della sua politica le persone ed è per questo che vi dovete fidare di lei; occorre avere consapevolezza delle regole finanziarie e imparare che il principale interlocutore è la banca»); dal direttore della Banca d’Italia Massimo Calvisi («La scuola ha un compito essenziale nel formare cittadini consapevoli in grado di prendere decisioni importanti e in questo l’educazione finanziaria ha una rilevanza crescente»).

Il prof. Luca Bugato, dell’Università Cattolica, ha tenuto una breve lezione su “Investire da privati ma con la psicologia dei professionisti per evitare stress ed errori”. «Il peggior nemico dell’investitore – ha sentenziato – è l’investitore stesso. I mercati sono oggi molto volatili, vivono di fiducia e non c’è niente di razionale, è quindi consigliabile usare la testa e prendere sempre tempo. I mercati non sono dunque un posto tranquillo ma si possono fare buone cose se si dà ascolto a chi il mercato lo ha fatto veramente e non fidatevi di TikTok».

I VINCITORI – Ecco gli studenti premiati. Per il Liceo Gioia – Vincitori: Aurora Cesura e Bianca Cabrini con il podcast “Ce la faccio a vivere da solo?”; menzione speciale per Asia Ciraldo Di Martino per la profondità del suo scritto, di cui la stessa studentessa ha letto un estratto durante la premiazione.

Per il Liceo Respighi – Vincitori: Luca Magnarosa ed Emma Mareggi con l’elaborato “Le famiglie piacentine tra risparmi e investimenti”.

Per l’Istituto Romagnosi – Vincitori: Francesco Thomas Certa, Giulia Ciotola, Kamila Medina, Nicole Zocchi con l’elaborato “Redditi, risparmi e investimenti delle famiglie”.

Alle tre scuole vincitrici, rappresentate dai presidi e da alcuni gli insegnanti, sono state consegnate (dal vicepresidente Banca di Piacenza Domenico Capra) le borse di studio messe a disposizione dall’Istituto di credito; a tutti gli studenti sono poi stati distribuiti gli attestati di partecipazione di Consob. I ragazzi premiati hanno quindi presentato i loro elaborati, mentre i dirigenti scolastici (Cristina Capra per il Gioia, Elisabetta Ghiretti per il Respighi, Raffaella Fumi per il Romagnosi) sono intervenuti per un saluto e per ringraziare la Banca. La cerimonia ha visto anche gli interventi (in collegamento) di Paola Soccorso, consigliere dell’Ufficio Studi economici della Consob («Complimenti ai ragazzi per i loro lavori, che saranno pubblicati sul nostro sito, e per i risultati raggiunti. Sviluppare competenze in educazione finanziaria vi permette di fare scelte consapevoli e di conquistare presidi di libertà. È necessario proteggersi dai rischi della navigazione on line, anche se è difficile riconoscere la buona e la cattiva informazione»), e di Igor Lazzaroni, di FeduF («Occorre essere capaci di scegliere e di non farsi scegliere. Per fare questo bisogna formare cittadini consapevoli e la sfida di FEduF è quella di progettare il domani senza rinunciare all’oggi, sapendo che non esistono risposte preconfezionate»).