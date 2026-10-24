Efficienza energetica e sicurezza, a Piacenza Expo chiusa la tre giorni dedicata ai trasporti

Si concludono oggi a Piacenza Expo T3 EXPO e AGV EXPO, tre giorni che hanno offerto un’occasione di confronto sulle trasformazioni e sulle criticità che interessano il trasporto, la logistica e la movimentazione. Un appuntamento che ha messo a fuoco questioni concrete per gli operatori: dall’efficienza energetica alla sicurezza, dall’evoluzione delle tecnologie alle esigenze di aggiornamento del quadro normativo.

A manifestazioni concluse è stato Fabio Potestà, direttore di Mediapoint & Exhibitions a tessere un bilancio che: «offre elementi positivi e indicazioni utili per il futuro. T3 Expo, con una stima di visitatori qualificati che si aggira attorno alle tremila presenze, ha confermato l’interesse di comparti specialistici come il soccorso stradale e l’autodemolizione, che hanno partecipato con convinzione, accogliendo operatori provenienti da tutta Italia e anche dall’estero. AGV Expo ha debuttato con una ventina di espositori e oltre mille visitatori: un primo riscontro incoraggiante, da approfondire analizzando la provenienza geografica e la qualificazione professionale del pubblico. Ringrazio tutte le aziende che hanno scelto di partecipare e credere in queste iniziative. Il nostro obiettivo è valorizzare le eccellenze della meccanica e della tecnologia attraverso manifestazioni specialistiche, capaci di favorire il confronto tra imprese e operatori. I risultati di questa edizione costituiscono una base di lavoro per consolidare entrambe le fiere e svilupparne le prospettive future».

Le due kermesse si sono svolte in una fase particolarmente delicata per l’autotrasporto, alle prese con la pressione dei costi operativi, a partire dal carburante, e con la necessità di mantenere la sostenibilità economica delle imprese senza compromettere la continuità dei servizi. Dalle istanze espresse dalle associazioni di settore è emersa l’esigenza di regole più chiare e aggiornate, procedure coerenti con l’evoluzione tecnologica e maggiore attenzione alle condizioni in cui le aziende sono chiamate a operare. Temi che riguardano non soltanto la competitività del comparto, ma anche la sicurezza degli addetti e l’efficienza delle filiere industriali e logistiche.

Soccorso stradale, sicurezza e tutela delle imprese

La giornata conclusiva di T3 Expo ha concentrato l’attenzione sul soccorso stradale e autostradale, con due appuntamenti dedicati alle criticità operative, alla tutela delle imprese e alle prospettive regolatorie della categoria.

Il convegno “Soccorso stradale e autostradale: le risposte degli esperti” ha affrontato temi che spaziano dalla sicurezza degli interventi alle responsabilità delle imprese, dalla concorrenza alla gestione dei veicoli abbandonati. Il programma ha previsto anche un confronto diretto con i soccorritori, per raccogliere domande e segnalazioni sulle problematiche quotidiane del settore.

Tra i temi al centro del confronto, le nuove responsabilità legate alla gestione dei veicoli fuori uso e l’evoluzione delle procedure per soccorritori e demolitori. «Le mie materie sono destinate a soccorritori e demolitori e riguardano la rimozione dei veicoli depositati da anni presso i centri di soccorso, che sono divenuti veicoli fuori uso e che devono essere conferiti agli impianti di demolizione; la nuova circolare del Ministero dedicata agli airbag, che ora devono essere neutralizzati entro determinate tempistiche; e la certificazione AEO, un “pass” che consente di esportare le parti dei veicoli come ricambi all’estero», ha spiegato Rosa Bertuzzi, avvocato e consulente ambientale.

Il confronto ha approfondito anche le implicazioni della transizione energetica per le attività di recupero e demolizione. La diffusione di veicoli alimentati da fonti energetiche diverse richiede infatti nuove valutazioni dei rischi, procedure adeguate e specifiche competenze tecniche. «Soccorrere e demolire veicoli alimentati da nuove fonti energetiche, dall’elettrico ai biocarburanti fino all’idrogeno, cambia profondamente il modo di lavorare. Occorre una valutazione del rischio specifico, l’individuazione dei dispositivi di protezione individuale necessari e delle tecniche per il recupero che offrano una maggiore sicurezza. Il sistema deve poter gestire i nuovi pericoli legati ai nuovi vettori energetici», ha dichiarato Andrea Foggetti, ispettore antincendi esperto del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco del Comando di Cremona, impegnato anche nel tavolo tecnico CEI.

Nuovo Codice della strada, caro carburanti e mobilità elettrica

Il secondo appuntamento, “La forza delle giuste ragioni”, ha allargato il confronto alle proposte e alle criticità legate al nuovo Codice della strada, alle prospettive del soccorso autostradale e alla necessità di contrastare gli effetti del caro carburanti. Un ulteriore approfondimento è stato dedicato alla mobilità elettrica e ai rischi connessi agli interventi sui veicoli ibridi ed elettrici. I temi emersi richiamano questioni che attraversano l’intero comparto del trasporto: l’incidenza dei costi energetici, la sostenibilità economica delle imprese e l’adeguamento delle regole alle trasformazioni tecnologiche. Per le aziende del soccorso stradale, in particolare, la sicurezza degli operatori si intreccia con la tutela dell’attività d’impresa, la gestione dei veicoli incidentati e fuori uso e la definizione delle responsabilità lungo la filiera.

Dalla decarbonizzazione all’automazione: i temi della tre giorni

Nelle giornate precedenti, T3 Expo e AGV Expo hanno affrontato altre sfide centrali per l’evoluzione del settore. Il programma ha dedicato spazio alla riduzione delle emissioni nel trasporto pesante, attraverso il confronto sulle soluzioni relative a camion, semirimorchi e pneumatici, e alle esigenze di aggiornamento normativo dei trasporti eccezionali. Sul fronte dell’automazione, AGV Expo ha portato l’attenzione sulle applicazioni dei veicoli a guida automatica e dei robot mobili autonomi nei magazzini, allargando il confronto anche alle infrastrutture che ne consentono il funzionamento. In questo quadro, Giovanni Saba, vicepresidente di Conpaviper per la sezione Calcestruzzo pavimenti industriali, ha richiamato la centralità delle pavimentazioni nella logistica automatizzata, sottolineando l’importanza della durabilità delle opere e della conformità ai requisiti tecnici, anche sotto il profilo della sicurezza sismica e dell’incolumità dei lavoratori. Un aspetto essenziale per garantire prestazioni e affidabilità nei contesti di movimentazione automatizzata, dove tecnologie, strutture e sicurezza devono essere progettate in modo integrato.

Nel loro insieme, gli argomenti hanno messo in relazione innovazione tecnologica, sostenibilità economica, sicurezza e aggiornamento delle regole. Il confronto tra imprese, associazioni e specialisti ha consentito di portare all’attenzione esigenze operative e questioni normative che accompagnano l’evoluzione del trasporto e della logistica.

L’impegno di Mediapoint & Exhibitions non si ferma qui. L’appuntamento è a Genova con inedito quartetto di kermesse dal 9 all’10 giugno 2027: la terza edizione di Nuclear Power-Expo, la prima fiera-convegno italiana dedicata all’energia nucleare, la sesta edizione di Hydrogen-Expo, la più grande fiera-convegno italiana interamente dedicata all’industria dell’idrogeno, la quinta edizione di Pipeline and Gas-Expo, l’unica fiera europea totalmente incentrata alle infrastrutture di distribuzione dell’oil and gas e la quarta edizione di Cybsec-Expo, a fare da filo conduttore alle precedenti, quale mostra-convegno dedicata alla cybersecurity, ai dati e alla protezione delle infrastrutture critiche.