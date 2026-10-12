Elezioni cda Consorzio di Bonifica, chiuse le urne con 719 voti

Il Consorzio di Bonifica di Piacenza comunica che le operazioni per il rinnovo degli organi amministrativi per il quinquennio 2026-2031 – iniziate nella mattinata di ieri domenica 11 ottobre – sono terminate alle 14 di oggi, lunedì 12 ottobre. Gli elettori hanno potuto votare presso i seggi dislocati nei comuni di Piacenza, Borgonovo Val Tidone, Fiorenzuola D’Arda, Bettola, Bobbio, Vernasca e Podenzano.

Unica la lista “Per la bonifica e per il territorio piacentino” che riunisce le associazioni datoriali territoriali: Coldiretti, Cia, Cna, Confagricoltura, Confapi, Confcommercio, Confcooperative, Confedilizia, Confesercenti, Confindustria, Legacoop Emilia Ovest, Libera Artigiani e Upa Federimpresa. Il numero di voti espressi è di 719. I risultati verranno validati dal Comitato Amministrativo che attribuirà il numero dei seggi spettanti a ciascuna delle quattro sezioni elettorali. E’ il presidente uscente Luigi Bisi a commentare: “Ringrazio le persone che si sono recate ai seggi per le votazioni e, in modo particolare tutte le associazioni datoriali che, in rappresentanza del nostro territorio, hanno indicato i candidati, affidando agli amministratori che comporranno il prossimo Consiglio di Amministrazione il mandato di governare l’Ente nei prossimi cinque anni”.