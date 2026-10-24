Elezioni Rsu a Conserve Italia di Lusurasco, Fai Cisl lista più votata

Lo scorso 9 e 12 ottobre i lavoratori dello stabilimento Conserve Italia di Lusurasco di Alseno hanno rinnovato la RSU, la Rappresentanza sindacale unitaria. Su 224 aventi diritto al voto, il 53% dei votanti ha scelto la lista della Fai Cisl, la più votata in assoluto. Il risultato porta all’elezione di due delegati sui quattro eleggibili: Antonella Tedaldi, la candidata che ha ricevuto il maggior numero di preferenze, e Maurizio De Marino. “Un successo a cui hanno contribuito con impegno anche Noel, Fabio, Mohamed e Maddalena, candidati e attivisti che in questi mesi hanno ascoltato i colleghi, raccolto le loro richieste e dato voce alle esigenze dei reparti. È lo spirito di squadra il vero valore di questo voto per il sindacato cislino”. “Il dato assume un peso particolare perché si tratta di una conferma. La Fai Cisl era già la prima organizzazione nello stabilimento, e rinnovare il consenso è sempre la prova più impegnativa, in un mondo del lavoro che cambia rapidamente e in aziende che si innovano con cambiamenti organizzativi rilevanti. Mantenere la fiducia e la credibilità conquistate vale doppio” afferma il sindacato.