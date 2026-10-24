Elezioni Rsu a Conserve Italia di Lusurasco, Fai Cisl lista più votata
Lo scorso 9 e 12 ottobre i lavoratori dello stabilimento Conserve Italia di Lusurasco di Alseno hanno rinnovato la RSU, la Rappresentanza sindacale unitaria
La lista Fai Cisl è stata la più votata alle elezioni RSU nello stabilimento Conserve Italia di Lusurasco (Alseno): due delegati su quattro eletti, con Antonella Tedaldi primatista per preferenze.
Lo scorso 9 e 12 ottobre i lavoratori dello stabilimento Conserve Italia di Lusurasco di Alseno hanno rinnovato la RSU, la Rappresentanza sindacale unitaria. Su 224 aventi diritto al voto, il 53% dei votanti ha scelto la lista della Fai Cisl, la più votata in assoluto. Il risultato porta all’elezione di due delegati sui quattro eleggibili: Antonella Tedaldi, la candidata che ha ricevuto il maggior numero di preferenze, e Maurizio De Marino. “Un successo a cui hanno contribuito con impegno anche Noel, Fabio, Mohamed e Maddalena, candidati e attivisti che in questi mesi hanno ascoltato i colleghi, raccolto le loro richieste e dato voce alle esigenze dei reparti. È lo spirito di squadra il vero valore di questo voto per il sindacato cislino”. “Il dato assume un peso particolare perché si tratta di una conferma. La Fai Cisl era già la prima organizzazione nello stabilimento, e rinnovare il consenso è sempre la prova più impegnativa, in un mondo del lavoro che cambia rapidamente e in aziende che si innovano con cambiamenti organizzativi rilevanti. Mantenere la fiducia e la credibilità conquistate vale doppio” afferma il sindacato.
Lo stabilimento di Alseno è specializzato nella lavorazione dei legumi e del mais dolce e fa parte di Conserve Italia, la più grande cooperativa agricola italiana. Il gruppo è leader nazionale ed europeo nella lavorazione di conserve vegetali e succhi di frutta, e rappresenta un presidio produttivo importante per l’agroalimentare del territorio piacentino. “Questo voto – sottolinea Stefano Magistrali, segretario Fai Cisl – premia un gruppo che ogni giorno sta accanto ai colleghi e porta le loro esigenze e proposte al tavolo. Ora lavoreremo, in coordinamento con le strutture sindacali nazionali, con l’azienda, nel segno della partecipazione e della contrattazione di secondo livello, su sicurezza, formazione e qualità del lavoro”. “La Fai Cisl Parma Piacenza tutta ringrazia le lavoratrici e i lavoratori di Alseno per la fiducia accordata, ai delegati eletti rivolge gli auguri di buon lavoro, accompagnati da tutta la squadra. L’impegno è proseguire sulla strada della rappresentanza fattiva – aggiunge il segretario generale Massimo Bonfanti – per costruire insieme un lavoro sicuro, qualificato e capace di crescere con l’impresa”.