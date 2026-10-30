Elicottero caduto in Bosnia, di origini piacentine una delle vittime. Il cordoglio del ministro Foti

Aveva origini piacentine – anche se da tanti anni la famiglia viveva ad Orvieto – il Sergente Claudio Marchesi , una delle quattro vittime dell’incidente dell’elicottero della missione europea Eufor precipitato in Bosnia. Marchesi, 35 anni, apparteneva al Primo reggimento Aviazione dell’esercito «Antares» di Viterbo e si trovava a bordo del CH-47 Chinook italiano, con bordo altri 14 militari, che nella serata del 29 ottobre è precipitato al suolo in una campagna del distretto di Brčko mentre conduceva un addestramento di routine. Quattro le vittime : insieme a Marchesi, hanno perso la vita il sergente Simone Ruggia, il tenente Franco Adriano Zecchillo e il sergente Laura Procacci. Marchesi per anni ha risieduto a Orvieto, dove vive ancora la famiglia. Lascia i genitori, un fratello e una sorella. Su quanto accaduto, riporta l’Ansa, la Procura militare di Roma ha avviato un fascicolo di indagine, al momento senza ipotesi di reato che verranno poi valutate all’esito degli accertamenti.

“Apprendo che nella caduta dell’elicottero italiano della missione europea Eufor in Bosnia-Erzegovina, in cui hanno perso la vita 4 militari italiani, per il cui sacrificio ho già ieri espresso accorato cordoglio, uno di loro – il sergente Claudio Marchesi – aveva origini piacentine per parte della mamma – scrive in una nota Tommaso Foti, ministro per gli Affari Europei, il PNRR e le politiche di coesione -. Alla famiglia Manfredi, in particolare all’amico Thomas, consigliere comunale di Alta Val Tidone, rinnovo le più sentite condoglianze per la immane tragedia che la ha colpita”. Anche l’Amministrazione comunale di Alta Valtidone “si stringe commossa al consigliere Thomas Manfredi e alla sua famiglia, che piange oggi la tragica e prematura scomparsa di Claudio Marchesi. In questo momento di profondo dolore, la nostra comunità esprime sincera gratitudine per l’impegno, il coraggio e il senso del dovere di chi opera al servizio della pace, unendo al ricordo di Claudio e dei suoi colleghi un abbraccio commosso e la più sentita vicinanza a tutte le famiglie colpite da questa tragedia”.